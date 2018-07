Quadrilha de assalto a bancos, roubo de cargas e carro-forte é alvo de operação no Paraná. Veja vídeos

Redação Bem Paraná com assessoria

Polícia Rodoviária Federal e Polícia Civil do estado do Paraná realizam a Operação Oplos II, em Ortigueira, na Região dos Campos Gerais, O objetivo é cumprir mandados de busca e apreensão em residências e estabelecimentos comerciais. Os alvos, cerca de 30, são envolvidos em assaltos a caixas eletrônicos, roubo de cargas e carro-forte, comércio de arma de fogo e munições.

Batizada de Oplos II, a ação cumpriu 32 mandados de busca e apreensão em imóveis de investigados por comercialização e aluguel de armas de fogo e venda de cápsulas de munição no estado. Além de Ortigueira, os mandados foram cumpridos em casas e estabelecimentos comerciais de suspeitos em Mauá da Serra, no norte do estado, e em outras cidades da região.

Cerca de 170 policiais participam da operação, incluindo os do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), da Polícia Civil. A operação desta quarta-feira é um desdobramento da Oplos I, deflagrada em dezembro de 2017, na mesma região. Na época, foram apreendidos documentos e celulares de investigados pelos mesmos crimes.

Após análise da documentação, dos dados desses aparelhos apreendidos no ano passado e de depoimentos, a Polícia Civil descobriu o envolvimento de mais pessoas com a organização criminosa e solicitou à Justiça o cumprimento de novos mandados de busca e apreensão.

Todos os objetos apreendidos e presos foram levados à Delegacia da Polícia Civil de Ortigueira.