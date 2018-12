Quadrilha é presa suspeita de furtar cerca de 100 pessoas em show no Rio

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Pelo menos 85 celulares foram recuperados depois de serem furtados na madrugada desta terça (20) durante uma festa no Maracanãzinho, zona norte do Rio.

Até agora, 11 pessoas foram detidas suspeitas de integrarem a quadrilha, especializada em furtar os aparelhos em grandes eventos.

O grupo chefiado por duas mulheres conta também com estrangeiros. Os suspeitos foram levados para a 18ª Delegacia Policial e para a Cidade da Polícia.

A festa era organizada pelo bloco "Fica Comigo" com shows de pagodeiros e músicos de sucesso do Carnaval baiano. Uma das mulheres foi presa com 14 aparelhos em um dos banheiros do ginásio.

Segundo a Polícia Militar, os integrantes da quadrilha compraram ingressos dos melhores setores da festa e faziam os furtos durante os shows, quando a iluminação era reduzida.

Desde o final da madrugada, dezenas de vítimas foram dar queixa na delegacia.

Até o início da tarde, 40 boletins de ocorrências foram feitos. Policiais acreditam que mais de 100 pessoas foram furtadas.

Além dos celulares, eles tiveram outros pertences levados."Foi impressionante. Quando entrei no banheiro, fui procurar o meu celular na bolsa e não achei. Outra mulher também estava reclamando de ter sido furtada", disse a universitária Carina Gonçalves, 21, que havia entrado no Maracanãzinho há menos de 20 minutos.

"A quantidade de furtos foi tão grande, que os organizadores colocaram mensagens nos painéis alertando. Os ladrões foram muito discretos. No meu caso, não senti nada", acrescentou a universitária.

Por causa das mensagens, dezenas de aparelhos foram abandonados no chão do ginásio e nos banheiros pelos ladrões.

Os organizadores chegaram a montar um esquema na saída do ginásio para identificar os criminosos. Eles pediam para os frequentadores da festa desbloquearem os aparelhos na frente dos seguranças.

Lá, pelo menos dois integrantes da quadrilha foram detidos após serem identificados por vítimas dos furtos.