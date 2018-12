Quadrilha explode três agências bancárias na Grande São Paulo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma quadrilha fortemente armada explodiu, na madrugada desta quinta-feira (1º), três agências bancárias de Vargem Grande Paulista (Grande São Paulo). O barulho das explosões causou pânico na cidade, de pouco mais de 51 mil habitantes.

As agências atacadas, que ficam em imóveis vizinhos, estão localizadas na avenida Elias Alves da Costa, na altura do km 43 da pista lateral da rodovia Raposo Tavares, no sentido interior.

Segundo a Polícia Militar, os criminosos explodiram os bancos por volta das 4h30 para levar dinheiro de caixas eletrônicos. A polícia não informou se a quadrilha conseguiu retirar dinheiro dos equipamentos.

A unidade bancária da Caixa Econômica Federal foi a que sofreu mais danos, e teve toda a fachada destruída pela força das explosões. A estrutura das agências de Banco do Brasil e Santander também ficou danificada.

Na fuga, os criminosos atravessaram um ônibus na pista da Raposo Tavares e incendiaram três veículos para conter o avanço da Polícia Militar. Nenhum suspeito foi preso e ninguém se feriu durante a ação do bando.

A Polícia Civil interditou a avenida Elias Alves da Costa para realização de perícia nos prédios dos bancos.