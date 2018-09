‘Quando casei, sabia que não era bom pra mim’, diz Marília Gabriela

Da redação

A apresentadora Marília Gabriela, que já foi casada com o ator Reynaldo Gianecchini, o astrólogo Zeca Cochrane e o empresário Reinaldo Haddad, falou a respeito do matrimônio em entrevista ao Conversa com Bial, que irá ao ar na próxima sexta-feira (7). Marília afirmou que o casamento não era necessariamente algo positivo: “Quando me casei, sabia que aquilo não era bom pra mim Casei porque eu gostava demais, queria estar junto em tempo integral”. Gabi ainda contou mudanças em sua vida ao longo do tempo: “Eu virei um animal solitário, mesmo. Leio, vejo série, fico em silêncio. Meu celular não toca mais. Fui afunilando as minhas amizades frequentes, os encontros, fui ficando sozinha e descobri que o trabalho era a minha vida social. Voltar para casa era minha hora de ficar sozinha”. A jornalista também citou a morte do ator José Wilker, em abril de 2014, como um dos motivos pelos quais encerrou o ‘De Frente Com Gabi’, que foi ao ar pelo SBT até o início de 2015.

Na TV



Silvio Santos ‘dispensa’ bailarina que errou propaganda da Jequiti

Durante a passagem de uma cena para outra, bailarinas dançam enquanto seguram placas com o nome Jequiti, empresa de cosméticos do grupo Silvio Santos. Uma das bailarinas estava com o material de ponta-cabeça. Ao perceber a gafe, o apresentador indagou: “Qual é a que está com a placa virada? Deixa eu ver...Manda embora aquela aí! Meu bem, você não sabe ler? Mas será...vai embora, vai embora, vai embora! Pode ir embora! Rafaela, dispense ela!”. A coreógrafa Rafaela Viscardi é coordenadora do balé do SBT. Apesar da orientação do patrão, a bailarina Camila Galindo continuou sorrindo e foi descendo as escadas do local onde estava dançando e saiu de cena. Apesar daquele momento de ‘demissão’ no ar, Camila publicou, no perfil dela no Instagram, que tudo não passou de uma brincadeira. “Silvio, pelo amor de Deus, to cheia de carnê pra pagar, não me manda embora”, escreveu.

Luto



Ator João Paulo Adour é encontrado morto em seu apartamento no Rio

O ator João Paulo Adour foi encontrado morto, aos 78 anos, nesta segunda (3), em seu apartamento na Gávea, no Rio, segundo o portal G1. Segundo informações da PM, sua casa estava revirada. Adour estreou na televisão, em 1969, na novela ‘Um Gosto Amargo de Festa’, da TV Tupi, e fez parte do elenco de sucessos como ‘Selva de Pedra’ (1972), ‘O Bem-Amado’ (1973), ‘Gabriela’ (1975) e ‘As Três Marias’ (1980), todas na Globo. Sua última aparição em uma novela foi em Novo Amor, exibida pela extinta TV Manchete em 1986.

Redes Sociais



Filho de Zilu rebate comentário da mãe sobre traição: ‘sou fiel’

Igor Ci, filho de Zilu e Zezé Di Camargo, publicou um desabafo em seu Facebook em que critica as declarações dadas recentemente por sua mãe de que todos os homens são infieis e cometem traições. Ao canal de Matheus Mazzafera, Zilu afirmou: “Não existe [homem que não trai] mesmo, gente. Tenho oito irmãos, uma família grande, filho, muitos amigos. Nunca vi falar: ‘Esse é fiel’. Nem exceções”. Igor não deixou por menos: “Sobre isso, discordo 100%. Eu sou fiel há 10 anos. Conheço outros homens que também são. Realmente, fidelidade é mais raro que infidelidade, mas existe, e muitos de vocês sabem que existe”, declarou ele, nas redes.

Música

Dave Grohl perde a voz, cancela shows e brinca com Bono

O músico Dave Grohl, 49 anos, vocalista da banda Foo Fighters, também teve problemas vocais no último fim de semana durante show nos Estados Unidos. Assim como Bono Vox, 58, o cantor também teve perda total da voz. Grohl não perdeu a coincidência para brincar com Vox. “Essa é a última vez que dou uns amassos em Bono”, brincou o cantor, em nota oficial divulgada no perfil da banda em uma rede social. Nesta segunda (3), o vocalista da irlandesa U2 afirmou que está novamente “em plena posse de sua voz” para o restante da turnê europeia “Experience + Innocence” . No último sábado (1°), o cantor perdeu sua voz algumas músicas depois do início do show na arena Mercedes-Benz em Berlim. Já Dave Grohl não teve a mesma sorte que o companheiro musical. De acordo com o comunicado, o músico deverá permanecer em repouso. O incidente ocorreu durante apresentação da banda em Seattle, nos Estados Unidos, também no último sábado, com a “Concrete and Gold”. A turnê, segundo a nota oficial, deverá ser retomada no dia 8 de setembro em Vancouver, no Pepsi Live, na Rogers Arena.

Níver do dia

Raquel Welch

atriz norte-americana

78 anos