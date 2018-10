Quarta-feira é nublada em todo o Paraná; temporais podem vir de tarde

Da Redação Bem Paraná com sites

A tarde desta quarta-feira (24) começa com o céu encoberto em todo o Paraná. Por enquanto as chuvas são de fraca intensidade, mas devem se intensificar no decorrer da tarde, especialmente no interior do Estado. Durante a madrugada choveu em todas as regiões do Paraná, embora com fraca intensidade.

Em Curitiba, a manhã foi de chuviscos ou chuva fina. Durante a tarde ainda há possibilidade de chuva acompanhada de descargas atmosféricas. A quinta-feira (25) deve continuar com muitas nuvens, mas as chuvas dão uma parada nos próximos dias. O sol volta a aparecer mais intensamente no domingo (28).

As temperaturas não subiram neste dia por conta da grande cobertura de nuvens. Na Capital, pouco antes das 14 horas, fazia apenas 15,8ºC. A quinta-feira tem previsão de oscilação entre 12 e 18 graus.