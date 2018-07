Quarta-feira tem manhã mais fria no Sul, nevoeiro na RMC e calor no interior

Da Redação Bem Paraná com sites

Esta quarta-feira (18) tem um pouco de tudo em relação ao clima. De manhã, as temperaturas mínimas nas regiões mais ao sul do Paraná ficaram levemente mais baixas que no dia anterior. A mínima em União da Vitória chegou a apenas 5,8ºC. Na Capital fez 8,6ºC no começo da manhã.

Também de manhã, a Região Metropolitana de Curitiba forte restrição de visibilidade em vários pontos desde a madrugada, informou o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar).

Já no interior, desde o final da manhã as temperaturas são elevadas. Noroeste e Norte têm máximas acima dos 30ºC, contrastando com a parte mais no Centro-Sul, onde os valores se encontram na casa dos 24ºC.