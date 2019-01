Quarteto brilha e participa de 87% dos gols do Fluminense no ano

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense mal iniciou a temporada e alguns destaques vão despontando no time. Yony González é o artilheiro com três gols marcados. Além disso, o tricolor conta com Everaldo, Luciano e Daniel bastante inspirados e com grande desempenho nas assistências. O resultado disso é que dois oito gols marcados nos três primeiros jogos o trio participou de sete -o que representa 87% do total.

Curiosamente nenhum deles participou do único gol marcado no primeiro jogo, o empate por 1 a 1 com o Volta Redonda. Na oportunidade, João Pedro cruzou para gol de Ibañez.

A partir do terceiro jogo é que a situação mudou. Na goleada por 4 a 0 sobre o Americano, o quarteto comandou o time. Daniel e Everaldo deram uma assistência cada para os gols de Yony González -o apoiador ainda serviu Matheus Ferraz. Já Luciano deixou bola na medida para o camisa 37 deixar sua marca.

Contra a Portuguesa, o quarteto foi novamente decisivo participando dos três gols marcados. Daniel deu assistência na medida para gol de Ezequiel. Everaldo, por sua vez, foi o garçom de Yony González, que se isolou na artilharia da equipe. No fim, Bruno Silva cruzou para Luciano definir a partida.

"Conforme você vai jogando e adquirindo entrosamento, é natural que o repertório ofensivo aumente. Estamos procurando dar carga nos treinos para dar aos jogadores que não estão jogando para que eles possam aproveitar as chances", disse Fernando Diniz, técnico do Fluminense.

Com a vitória, o Fluminense chega a sete pontos e assume a liderança do Grupo B da Taça Guanabara -o Vasco ainda joga na rodada e pode retomar a ponta. O tricolor volta a campo na quarta-feira, quando receberá o Madureira, no Maracanã.