Quarteto de Curitiba lança segundo single com texto de Mário Bortolotto

Da redação

‘Do lado de cá da cidade’ é o segundo single de ​ Santos Marti Amatuzzi & Castel, grupo de amigos e músicos de Curitiba formado por Ivan Santos (voz), Martinuci (violão, piano, guitarra), Igor Amatuzzi (baixo e sintetizador) e Luigi Castel (edição bateria, mixagem, masterização).

A nova canção é uma adaptação de um poema do escritor e dramaturgo londrinense radicado em São Paulo, Mário Bortolotto, fundador do grupo de teatro Cemitério dos Elefantes.

O texto foi publicado originalmente no livro ‘Para os inocentes que ficaram em casa’, de 1997.

Lançado em formato virtual pela ‘De Inverno Records’, o single é a segunda de quatro faixas gravadas por Igor com a direção musical e arranjos de Martinuci.

A gravação teve ainda a participação especial de Rodrigo Marques tocando baixo acústico. O primeiro single, ‘Sem Acreditar’, foi lançado em maio último.

Parceiros antigos, os quatro tem longa história na música alternativa paranaense.

Ivan foi vocalista e compositor da banda OAEOZ, que fundou em 1997 ao lado de Igor, e é criador, junto com a jornalista Adriane Perin, do selo ‘De Inverno’ e do ‘Festival Rock De Inverno’. Martinuci encabeça o projeto ‘Stilnovisti’. Luigi é produtor com larga experiência em direção de áudio em eventos como o festival Psicodália.

Ivan e Martinuci integraram a extinta banda IMOF, que lançou dois EPs e um single entre 2012 e 2016.

Com o fim da IMOF em 2017, os dois chamaram Igor para registrar composições inéditas e versões novas de músicas já editadas pela antiga banda.

Para completar, Luigi se integrou ao grupo, participando da produção, edição de bateria, e sendo responsável pela mixagem e masterização.

FICHA TÉCNICA

‘Santos Marti Amatuzzi & Castel’

Martinuci: guitarras e piano

Ivan Santos: voz

Bateria e Produção: Igor Amatuzzi e Luigi Castel

Concepção – Martinuci

Participação especial: Rodrigo Marques baixo acústico

Do lado de cá da cidade

Composição: Ivan Santos/Martinuci

Letra: Mário Bortolotto

Produção: Martinuci, Igor Amatuzzi e Luigi Castel

Produção executiva: Ivan Santos

Arranjo e direção musical: Martinuci

Gravação: Igor Amatuzzi

Edição: Igor Amatuzzi, Luigi Castel e Martinuci

Mixagem e masterização: Luigi Castel

Fotos: Pri Oliveira (Ivan); Guilherme Grudina (Igor); Eve Ramos (Luigi).

Serviço

Lançamento digital do single ‘Sem Acreditar’, de Santos Marti Amatuzzi & Castel

De Inverno Records

deinverno.blogspot.com.br

[email protected]

soundcloud.com/santosmartiamatuzzicastel