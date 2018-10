Quarto pior visitante, Coritiba enfrenta o Paysandu, que amarga jejum

Silvio Rauth Filho

O Coritiba vai enfrentar neste sábado (dia 27), em Belém (PA), o Paysandu, pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O time paranaense está em 10º lugar, com 45 pontos, sete pontos abaixo do G4. A equipe do Pará está na zona de rebaixamento, na 18ª posição, com 32 pontos.

Para o time paranaense, a vitória ainda mantém a esperança de conseguir o acesso. Só que vencer fora de casa tem sido algo raro na caminhada da equipe. Foram apenas duas nas 16 partidas longe do Couto Pereira. O Coxa tem a quarta pior campanha como visitante, com duas vitórias, sete empates e sete derrotas.

Já o desafio do Paysandu é encerrar o jejum de seis rodadas sem vencer (três empates e três derrotas). A última vitória foi em 7 de setembro, sobre o Avaí, por 2 a 1, em Belém.

DESEMPENHO

Paysandu e Coritiba aparecem com estatísticas preocupantes, relativas ao desempenho dentro de campo. O time paranaense lidera em faltas cometidas, por exemplo. Clique aqui para ver mais sobre o 'jogo feio' das duas equipes.

ESCALAÇÃO

O técnico Argel Fucks vem alternando o Coritiba entre os esquemas táticos 4-2-3-1 e 4-2-2-2. O treinador não terá o meia Chiquinho, lesionado. Com isso, a tendência é que use o 4-2-3-1, com Jean Carlos como meia centralizado e dois extremos: Guilherme Parede na esquerda e Guilherme na direita. No caso do 4-2-2-2, Guilherme ficaria no banco e outro meia entraria na equipe (Yan Sasse ou Carlos Eduardo).

PAYSANDU x CORITIBA

Paysandu: Renan Rocha; Maicon Silva, Diego Ivo, Fernando Timbó e Diego; Nando Carandina e Renato Augusto; Felipe Guedes, Thomaz e Mike; Hugo Almeida. Técnico: João Brigatti

Coritiba: Wilson; Leandro Silva, Thalisson Kelven, Rafael Lima e Abner; Vitor Carvalho e Simião; Guilherme (Yan Sasse ou Carlos Eduardo), Jean Carlos e Guilherme Parede; Alecsandro. Técnico: Argel Fucks

Árbitro: Vinícius Furlan (SP)

Local: Curuzu, em Belém (PA), sábado às 18h30