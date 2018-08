Quase 14 mil jovens aprendizes foram contratados no Paraná

Da Redação Bem Paraná

O Paraná contratou 13.985 jovens aprendizes no primeiro semestre deste ano, segundo dados que o Ministério da Saúde divulgou ontem. No País todo foram 227 mil contratações. Segundo a coordenadora-geral de Estágio e Aprendizagem do Ministério do Trabalho, Tatiane Padilha, os dados mostram que o país tem apresentado aumento nas contratações de aprendizes desde a sua criação, mas os números poderiam ser melhores. Ainda é um desafio convencer os empregadores de que contratar aprendiz pode ser vantajoso para as empresas.

O Paraná, por exemplo, tem potencial para mais de 60 mil contratações, portanto efetivou apenas 22,94% de sua capacidade de janeiro a junho deste ano. O potencial refere-se à cota mínima (5%) das empresas que devem cumprir a cota de aprendizagem.

De acordo com a legislação, todas as empresas de médio e grande portes devem manter em seus quadros de funcionários adolescentes e jovens entre 14 e 24 anos na modalidade de aprendiz. Para os aprendizes com deficiência não há limite máximo de idade. As cotas variam de 5% a 15% por estabelecimento, excluídas as funções que não entram para o cálculo da cota de aprendizagem. O Brasil já contabiliza 3.460.904 aprendizes contratados desde 2005, quando a lei foi regulamentada pelo Decreto 5598.

Aprendizes admitidos de Jan a Jun 2018

UF Potencial Admitidos % Acre 1.708 395 23,13 Alagoas 8.655 1.366 15,78 Amapá 1.402 208 14,84 Amazonas 11.299 2.933 25,96 Bahia 39.717 9.393 23,65 Ceará 27.612 7.969 28,86 D. Federal 18.827 4.958 26,33 E. Santo 16.927 4.640 27,41 Goiás 27.124 7.897 29,11 Maranhão 11.013 1.637 14,86 Mato Grosso 17.409 3.486 20,02 M. G. do Sul 13.034 2.539 19,48 Minas Gerais 93.973 21.198 22,56 Para 17.457 4.491 25,73 Paraíba 8.936 3.056 34,20 Paraná 60.953 13.985 22,94 Pernambuco 31.443 6.031 19,18 Piauí 6.895 1.534 22,25 R. de Janeiro 82.638 21.746 26,31 R. G. do Norte 9.433 2.091 22,17 R. G. do Sul 65.662 18.724 28,52 Rondônia 5.145 1.561 30,34 Roraima 1.122 424 37,79 S. Catarina 51.091 16.643 32,58 São Paulo 313.212 65.634 20,96 Sergipe 6.909 2.077 30,06 Tocantins 4.125 1.010 24,48

Total 953.721 227.626 23,87

Setores e ocupações

Entre os setores que mais contrataram aprendizes no primeiro semestre do ano no País estão a Indústria da Transformação, com 58.768 admissões, e o comércio, com 57.789. As ocupações com mais oportunidades para os jovens foram as de auxiliar de escritório e assistente administrativo. Mais de 50% de todas as contratações ocorreram nessas áreas. Tiveram destaque também as funções de vendedor do comércio varejista, repositor de mercadoria e mecânico de manutenção de máquinas.

Do total de aprendizes contratados no primeiro semestre do ano, 118.520 são do sexo masculino (52,07%) e 109.106 do sexo feminino (47,93%).