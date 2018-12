Quatro bandidos morrerem em troca de tiros com a PM na zona leste

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Por volta das 21h50 desta quinta-feira (8) quatro suspeitos de furtar uma agência do Banco do Brasil na rua Arlindo Colaço, em São Miguel Paulista, na zona leste, foram mortos durante troca de tiros com a PM.

A polícia fazia a ronda na região quando avistou os bandidos saindo da agência bancária levando malotes e usando máscaras.

Iniciaram então uma troca de tiros com os suspeitos. Três deles morreram no local e o quarto foi levado ao hospital Municipal Tide Setúbal, mas não resistiu.

Quatro armamentos foram apreendidos. O caso foi registrado no 22º DP, em São Miguel Paulista.