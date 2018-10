Quatro motivos para o Coritiba se preocupar com o Juventude

Silvio Rauth Filho

O Coritiba recebe o Juventude na próxima sexta-feira (dia 5) às 21 horas no Couto Pereira, pela Série B. Em condições “normais”, o time paranaense seria favorito absoluto para o jogo e não precisaria de muita preocupação para derrotar o adversário. No entanto, há pelos quatro motivos para o Coxa tratar a partida com a equipe gaúcha como forte obstáculo.

O primeiro é o retrospecto do Juventude como visitante. Se na classificação geral o time de Caxias do Sul é apenas o 16º colocado e luta contra o rebaixamento, a campanha fora de casa surpreende, com a oitava posição no ranking de visitantes — quatro vitórias, sete empates e quatro derrotas. Além disso, é o segundo time que menos sofreu gols fora de casa – apenas 13 em 15 partidas. Os números indicam que o Juventude será aquele “time chato”, que vai vender caro cada metro quadrado do campo.

O segundo motivo de preocupação é o desempenho ofensivo do Coritiba. Clique aqui para ver mais sobre o assunto.

O terceiro alerta partiu do zagueiro Rafael Lima, 32 anos. “Com certeza será um jogo mais difícil que com o Avaí. Eu, que jogo futebol há uns 20 anos, sei que quando se está brigando para não cair, você corre muito mais do que brigando pelo G-4. Com o Avaí, foi difícil, mas, com o Juventude, vai ser mais ainda”, avisou o jogador.

Para completar a lista, o quarto item é o retrospecto histórico. O Juventude é uma antiga “pedra no sapato”. Nos 29 confrontos entre os dois clubes, foram seis vitórias do Coxa, dez empates e 13 vitórias da equipe gaúcha. E o time paranaense vive um jejum nesse duelo. A última vez que venceu o Juventude foi em 2003, pelo Brasileirão. Depois, foram mais sete partidas entre eles, com quatro vitórias do time gaúcho e três empates.

O JEJUM NO CONFRONTO

Últimos oito duelos entre Coritiba e Juventude

Coritiba 1x0 Juventude Brasileiro 2003 Juventude 1x0 Coritiba Brasileiro 2004 Coritiba 2x3 Juventude Brasileiro 2004 Coritiba 1x2 Juventude Brasileiro 2005 Juventude 0x0 Coritiba Brasileiro 2005 Juventude 1x0 Coritiba Copa do Brasil 2016 Coritiba 2x2 Juventude Copa do Brasil 2016 Juventude 1x1 Coritiba Série B 2018