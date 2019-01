Quatro passos para se livrar rápido de uma espinha dolorida e inchada

Redação Bem Paraná, com assessoria

Uma das coisas mais frustrantes que existe é dormir com a pele limpa e radiante e acordar com uma espinha gigante no rosto. E se ela é ainda dolorida e inchada, é hora de contra-atacar para reduzir o inchaço e vermelhidão. “Mas é necessário ter cuidado, porque substâncias que secam a pele em demasia podem acabar piorando o quadro acneico por conta do efeito rebote – compensação do organismo para a retirada da oleosidade e proteção da pele”, afirma o dermatologista Dr. Jardis Volpe, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e da Academia Americana de Dermatologia. Então, o que deve ser feito?

Comece com ácido salicílico – Se estamos falando de uma espinha isolada, daquelas internas ou vermelhas, sem a famosa coloração amarelada (nesse caso, chamamos de pústulas), para uma emergência podemos utilizar o ácido salicílico. Para o paciente que não é alérgico: “Dissolver um comprimido de aspirina com um pouco de água até que se forme uma pasta e aplicar com um cotonete em cima da lesão de acne, deixando agir durante à noite. O ácido acetilsalicílico é anti-inflamatório. É importante usar protetor solar não oleoso no dia seguinte e prosseguir com a lavagem ao acordar”, indica.

Resolva o inchaço – “Indicamos a aplicação de gelo envolto em um tecido ou bolsas pequenas de gelo, por alguns minutos. O gelo é anti-inflamatório e faz desinchar a espinha rapidamente”, diz. Isso pode ser feito três vezes por uma hora, com 10 minutos de intervalo.

Mate as bactérias – Logo após, é necessário agir para atacar as bactérias. Nesse caso, uma substância que pode ser usada é o peróxido de benzoíla, que destrói as bactérias causadoras de acne que ficam presas no folículo, causando inflamação. “Para evitar a irritação, certifique-se de preparar a pele com um hidratante leve primeiro, em seguida, tratar o cisto com uma camada superfina de peróxido de benzoíla”, afirma. "Se qualquer queimadura ou ardência ocorrer quando você aplicá-lo, você saberá que é muito forte e você deve lavá-lo imediatamente”, diz.

Reduza a vermelhidão – Aqui, é necessário investir em produtos com ação calmante para auxiliar na redução da vermelhidão. Mas atenção com as soluções caseiras, como colírios: “O colírio para olhos vermelhos contém agentes vasoconstritores, que fecham os vasos, causando contração e melhorando a vermelhidão de uma espinha isolada. Não costumo recomendar porque esses agentes causam um efeito rebote grande, e a vermelhidão pode voltar mais forte e o efeito é temporário”, alerta.

Segundo o dermatologista, principalmente depois de uma semana, cabe um alerta importante às pessoas que querem se ver livres da espinha e decidem “estourá-la”: “Não é indicado espremer, pois piora a inflamação, aumentando o avermelhamento e dificulta a cicatrização, fazendo com que manchas e cicatrizes surjam. Para aquela espinha em que se vê um pontinho amarelo, uma dica é fazer uma compressa com gaze e chá verde morno na lesão por alguns minutos, 3 vezes ao dia, para facilitar com que a própria espinha drene naturalmente mais rápido”. Na evolução da acne, é possível usar cápsulas de Fosfolipídeos de Caviar (FC Oral) para ajudar a controlar o processo de inflamação.

Em casos mais severos de acne, com acometimento importante e múltiplas lesões persistentes, o dermatologista diz que é necessário o uso de medicamentos via oral com antibióticos, corticoides e anti-inflamatórios, para controlar a infecção e inflamação, receitados por dermatologista.

Fonte: Dr. Jardis Volpe, dermatologista; Diretor Clínico da Clínica Volpe (São Paulo). Formado pela Universidade de São Paulo (USP); Especialista em Dermatologia pela Sociedade Brasileira de Dermatologia; Membro da Sociedade Americana de Laser, da SBD e da Academia Americana de Dermatologia; Pós-graduação em Dermatocosmiatria pela FMABC; Atualização em Laser pela Harvard Medical School. www.clinicavolpe.com.br