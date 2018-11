Quatro times podem definir o título entre Palmeiras e Internacional

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - América-MG, Atlético-MG, Fluminense e Paraná estão muito longe da liderança do Campeonato Brasileiro, mas os quatro clubes poderão ser decisivos na briga entre o líder Palmeiras e o vice Internacional na caminhada rumo ao título da competição.

As quatro equipes enfrentarão os dois rivais nas seis últimas rodadas do campeonato.

Líder com 66 pontos -cinco a mais do que a equipe gaúcha-, o Palmeiras enfrentará os quatro adversários na sequência. O primeiro deles será o Atlético-MG, no próximo domingo (11), às 17h, no Independência.

Logo depois, recebe o Fluminense (dia 14 de novembro) e visita o Paraná (dia 18). A sequência será encerrada diante do América, provavelmente no dia 21 (a CBF ainda não detalhou a tabela), em São Paulo.

Os dois últimos rivais serão o Vasco (fora de casa) e o Vitória (em casa).

Dos seis adversários do clube alviverde na reta final, apenas dois estão entre os dez primeiros colocados: o Atlético-MG é o sexto e o Fluminense o décimo. Já Vasco (13º), Vitória (16º), América (17º) e Paraná (20º) estão na parte debaixo da tabela e ameaçados pelo rebaixamento.

A sequência do Internacional começa com o Ceará, fora de casa, no próximo domingo (11). Na sequência, o time recebe o América-MG na quinta (15) e viaja para enfrentar o Botafogo no dia 18.

Nas últimas três rodadas, faz dois jogos consecutivos em casa contra Atlético-MG e Fluminense e encerra sua participação contra o Paraná.

Assim como o Palmeiras, o clube também enfrenta dois adversários que hoje estão entre os dez primeiros e quatro que estão ameaçados pelo descenso.

Com 60 pontos e na terceira colocação, o Flamengo não terá nenhum adversário repetido em relação aos que enfrentam Internacional e Palmeiras nas últimas seis rodadas.

Os cariocas enfrentam na sequência Botafogo (fora), Santos (em casa), Sport (fora), Grêmio (em casa), Cruzeiro (fora) e Atlético-PR (em casa).