Queda de helicóptero em Mogi das Cruzes deixa ao menos dois mortos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A queda de um helicóptero no início da noite deste sábado (3) em Mogi das Cruzes, região metropolitana de São Paulo, deixou pelo menos duas pessoas mortas.

Segundo os bombeiros, os corpos de dois homens que estavam à bordo da aeronave foram localizados, mas a identidade deles ainda é desconhecida.

A corporação foi acionada por volta das 19h25 para atender a ocorrência. Sete viaturas ainda são mantidas no local e os policiais trabalham para tentar identificar dados do helicóptero e a existência de outras possíveis vítimas do acidente.

Os destroços estão numa área de mata, próxima ao entroncamento da estrada do Quatinga com a estrada Bento Moraes de Campos.

A aeronave caiu num momento em que ventos fortes eram registrados em várias regiões de São Paulo, mas não é possível afirmar que as más condições climáticas têm ligação com a queda, que será investigada.