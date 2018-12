Quedas de pedras, árvores e terra interditam trechos de duas estradas em SP

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ocorrências de deslizamento de terra, árvores e pedras interditaram trechos de duas rodovias que ligam a capital paulista ao litoral. Os transtornos têm sido causados pelas chuvas que não param de cair em grande parte do estado.

A rodovia dos Tamoios mantém bloqueios desde a noite desta quarta (7). Segundo a concessionária que administra a estrada, os problemas estão concentrados no trecho de serra.

Das 20h às 22h50 desta quarta, houve uma interdição na altura do km 70, em ambos os sentidos, devido a uma queda de árvore e de dois postes de energia. Na madrugada desta quinta (8), ocorreram mais quedas de barreiras entre o km 67 e o km 69.

Para evitar a aproximação de motoristas nos trechos afetados, a Tamoios mantém bloqueios no Km 58 (no retorno de acesso à rodovia SP-088) e no Km 67 (acesso ao bairro Pouso Alto), ambos no sentido litoral.

Já em direção à cidade de São José dos Campos, o bloqueio ocorre no km 81, em frente à base da Polícia Militar Rodoviária.

Outra estrada interditada pela queda de barreiras é a Oswaldo Cruz. Segundo o DER (Departamento de Estradas de Rodagem), múltiplos deslizamentos de terra registrados na madrugada desta quinta interditaram a estrada do km 71 ao km 86 no trecho de serra.

O departamento diz que não sabe quando o trecho será liberado porque continua chovendo muito na região. O motorista que precisa chegar a Ubatuba tem que trafegar pela Mogi-Bertioga.