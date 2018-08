Quem é Carlinhos Maia, brasileiro mais visto no Stories

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Foi na cidade alagoana de Penedo, há cerca de três anos, que começou a história de Carlinhos Maia, 24, com as redes sociais. Eram vídeos de seu dia a dia, estrelados por seus pais, vizinhos e amigos, e depois postados no Facebook.

"Não tinha intenção nenhuma, queria só brincar. Mas fui levando, levando e caindo na graça do povo", conta ele ao resumir a trajetória que o levou ao topo do ranking de pessoas mais vistas pelo Instagram Stories. No mundo, ele fica atrás apenas da socialite Kim Kardashian.

Adotado com dois dias de vida, Carlinhos ainda mora com os pais na vila que transformou em cenário para seus posts. Sua mãe, Maria, deficiente auditiva e, descrita por ele como "muito engraçada", é a protagonista em muitas de suas histórias. O pai também aparece.

Do Facebook e Snapchat, Carlinhos foi para o Instagram e YouTube, enquanto suas histórias alçaram voos para além de sua vila —embora ela ainda seja seu cenário favorito. Nesta semana, por exemplo, o rapaz mostra pontos turísticos e sua tentativa de esquiar no Chile.

Foi no Chile que ele recebeu a notícia de que foi o brasileiro que mais postou no Insta Stories e também o mais visto pela plataforma no mês de junho. O ranking foi divulgado pelos dois anos do lançamento da ferramenta de compartilhamentos de vídeos.

Mas porque junho? Carlinhos diz que foram vários os fatores para ter tido um resultado tão positivo no mês usado para o levantamento do Instagram: a Copa, seu aniversário e o arraiá promovido pelo próprio influenciador digital. "Dediquei mais para selecionar só conteúdos bons, tudo era pensado para fazer as pessoas rirem".

Após a divulgação, na manhã de quinta (2), o alagoano acumulava 8,2 milhões de seguidores no Instagram, número que já tinha saltado para 8,6 milhões nesta sexta (3). Ele, que é chamado pelos seguidores como "rei do Instragram", também diz que foi o primeiro brasileiro a bater 1 bilhão de impressões na rede social, feito que se repetiu nesta quinta, com quase 1,2 bilhão.

"Eu sou mundial", comemorava ele no mesmo Insta Stories. "Quando eu ia ficar na frente de Beyoncé em alguma coisa?", brincou ao lembrar que ficou em segundo lugar na lista mundial de visualização pela plataforma, atrás apenas de Kim Kardashian. Beyoncé ficou em quarta.

Como resultado, o jovem passou esta sexta sendo parado por brasileiros e chilenos durante passeio pelo país sul-americano. Ao ser questionado sobre o ranking, ele afirmou que agora vai passar a líder mundial. "Mandei um laxante pra ela correr, e parar de fazer Stories", brincou ele, como mostra em seus vídeos.

Carlinhos diz que as redes sociais viraram sua profissão, até mesmo por terem aberto outras portas, como o espetáculo "Mas, Carlos!", que ele já levou para várias cidades brasileiras. "Minha profissão hoje é correr o mundo. Em breve, vamos estar também com um programa no Multishow. Não posso falar muito ainda, mas em breve."

À reportagem, ele disse que o ranking apenas comprova que as pessoas estão de fato vendo seu trabalho. "A gente já estava levando multidões aos palcos, mais de 5.000 pessoas, e nossos Stories já eram vistos. Participei de programas como Altas Horas, Conversa com Bial, entre outros. A gente já era grande, foi só uma comprovação."

Com tantos planos, ele brinca com a agenda cheia e diz que vida social não existe mais: "Costumo dizer que moro dentro dos Stories", mas se esquiva ao ser questionado sobre namoro, dizendo que está feliz e com o coração ok. Diz ainda que não pretende deixar a casa dos pais ou a vila em que mora, mas promete um futuro com muitos Stories.

Veja os rankings divulgados na última quarta (1º):

Stories mais visualizados no mundo (média diária)

Kim Kardashian

Carlinhos Maia

Kendall Jenner

Beyoncé

Kylie Jenner

Whindersson Nunes

Khloe Kardashian

9gag

Chiara Ferragni

Chrissy Teigen

Destaques entre os Stories mais visualizados no Brasil

Carlinhos Maia

Whindersson Nunes

Anitta

Neymar

Bruna Marquezine

Luisa Sonza

Ana Clara

Marina Ruy Barbosa

Fernanda Souza

Maísa

Destaques entre as contas que mais produziram Stories no Brasil

Carlinhos Maia

Pabblo Vittar

Celso Portiolli

Tati Zaqui

MC Bin Laden

Gracyanne Barbosa

Paula Fernandes

David Brazil

Cleo Pires

Preta Gil