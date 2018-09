Quem são os personagens de 'Espelho da Vida', nova novela das seis da Globo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A novela 'Espelho da Vida', de Elizabeth Jhin, estreia na próxima terça (25), na faixa das sete da Globo, contando uma história de amor e mistério que se desenrola em duas épocas distintas.

A trama se passa em Rosa Branca, cidade fictícia de Minas Gerais, onde a jovem atriz Cris (Vitória Strada) será a protagonista do primeiro filme dirigido por seu namorado, o cineasta Alain Dutra (João Vicente de Castro).

Ao pesquisar sobre sua personagem, Cris viverá uma experiência de viagem no tempo, em que vai se deparar com uma de suas vidas passadas: Julia Castelo, jovem que foi vítima de um crime passional num casarão da cidade, no início da década de 1930. Saiba quem é quem no folhetim:

Cris Valência (Vitória Strada)

Jovem atriz de teatro. Bonita, idealista e estudiosa. Ela é filha de Ana (Julia Lemmertz) e Américo (Felipe Camargo). Tem uma ótima relação com a mãe e o padrasto Flávio (Ângelo Antônio), que ela considera como pai. Mora no Rio de Janeiro e vai com o namorado Alain (João Vicente de Castro) para Rosa Branca. Ganha o papel de protagonista do filme de Alain, como Julia Castelo. Na cidade, durante a pesquisa para viver a personagem, ela descobre que foi Julia em sua vida passada e vive uma experiência transcendental ao entrar no casarão em ruínas, onde a jovem morreu. Ela se transporta para a década de 1930 e tenta desvendar quem realmente matou Julia. Durante a experiência, descobre que pessoas que fazem parte de seu presente, também fizeram parte de sua vida passada.

Alain Dutra (João Vicente de Castro)

Bonito e inteligente, é um bem-sucedido diretor de novelas. Nasceu e cresceu em Rosa Branca, mas mora no Rio de Janeiro há alguns anos por conta de uma decepção amorosa do passado. Ele era namorado de Isabel (Alinne Moraes), mas ela o traiu com seu primo e melhor amigo, Felipe (Patrick Sampaio). Volta para Rosa Branca a fim de atender a um chamado de seu avô, Vicente (Reginaldo Faria), que está muito doente, e é convencido a filmar na cidade a história de Julia Castelo (Vitória Strada), uma jovem que morreu na década de 1930 em um crime passional. É um homem bacana e apaixonado pela namorada atual, Cris (Vitória Strada), mas seu retorno à cidade natal vai transformá-lo.

Vicente (Reginaldo Faria)

Avô de Alain (João Vicente de Castro), morador de Rosa Branca. É um homem muito querido na cidade. É casado com Margot (Irene Ravache), com quem tem uma livraria que vende obras raras. Quando fica doente, pede que o neto Alain volte à Rosa Branca para se despedir dele. No testamento, deixa dinheiro para que Alain realize seu primeiro longa-metragem, desde que ele conte a história de Julia Castelo.

Margot (Irene Ravache)

Segunda esposa de Vicente (Reginaldo Faria), com quem tem uma livraria com obras raras, em Rosa Branca. Boa, alegre e espiritualizada. Fica muito próxima de Cris (Vitória Strada) quando a conhece. É ela quem entrega o diário de Julia Castelo para Alain (João Vicente de Castro) e Cris, material que serve de guia para a construção do roteiro do filme. É a única pessoa que sabe da experiência que Cris vive ao se transportar para a década de 1930 na pele de Julia Castelo. Hospeda em sua casa algumas pessoas da equipe do filme e ainda cede o espaço para gravação de cenas do longa. É irmã de Gentil (Ana Lucia Torre).

Ana (Julia Lemmertz)

Mãe de Cris (Vitória Strada) e casada com Flavio (Ângelo Antônio). Tem uma ótima relação com a filha e tenta controlar sua preocupação com a jovem. Mora no Rio de Janeiro, mas, por conta das filmagens, vai até Rosa Branca. Trabalha com marchetaria (técnica para ornamentar superfícies planas de madeira). Tem pouca relação com Américo (Felipe Camargo), seu ex-marido e pai de Cris, mas eles acabam se reaproximando, já que ele decide se mudar para Rosa Branca, o que deixa Flavio magoado.

Flavio (Angelo Antônio)

Faz trabalhos artísticos em madeira, é marceneiro e restaurador, e segundo marido de Ana (Julia Lemmertz). Criou Cris (Vitória Strada) como filha e, por ciúme e zelo, não admite qualquer aproximação de Américo (Felipe Camargo), pai biológico de Cris, com a filha e a mulher. Mora no Rio de Janeiro, mas, com as filmagens, vai até Rosa Branca.

Américo (Felipe Camargo)

Pai biológico de Cris (Vitória Strada) e ex-marido de Ana (Julia Lemmertz), ele está sempre envolvido em alguma tramoia. Não participou da criação da filha, mas tenta se reaproximar dela em Rosa Branca. Na verdade, a ida dele para Rosa Branca tem outro motivo.

Isabel (Alinne Moraes)

É uma mulher muito bonita e atraente. Aparenta ser uma boa pessoa, mas, na verdade, é dissimulada e mau caráter. Moradora de Rosa Branca, Isabel foi noiva de Alain (João Vicente de Castro) no passado, mas o romance terminou quando ele descobriu que ela o traía com seu primo e melhor amigo, Felipe (Patrick Sampaio). Quando terminam, Isabel afirma que espera um filho de Felipe. É jornalista na cidade, além de ajudar na livraria de Margot (Irene Ravache) e Vicente (Reginaldo Faria). É mãe de Priscila (Clara Galinari) e filha de Edméia (Patricya Travassos), com quem tem uma relação conturbada.

Priscila (Clara Galinari)

É filha de Isabel (Alinne Moraes) e neta de Edméia (Patricya Travassos), com quem passa a conviver muito bem depois que a avó volta a morar em Rosa Branca. Chama Vicente (Reginaldo Faria) e Margot (Irene Ravache) de avós e sente muita falta de ter um pai. É filha de Felipe (Patrick Sampaio), que morreu antes de seu nascimento. Sofre com a frieza da mãe em alguns momentos e não gosta de Alain (João Vicente de Castro) quando o conhece, já que ele não demonstra nenhum carinho por ela. Alain enxerga a garota como o símbolo da traição que o fez sofrer tanto.

Edméia (Patricya Travassos)

Mãe de Isabel (Alinne Moraes), mas não tem um bom relacionamento com a filha. Volta para Rosa Branca após ter passado muitos anos fora em busca de autoconhecimento. Acredita em forças sobrenaturais e a certa altura percebe que deve voltar à Rosa Branca para ajudar a filha a melhorar seu temperamento e atitudes. Ao começar a conviver com a neta Priscila (Clara Galinari), mostra total cumplicidade com a menina.

Danilo (Rafael Cardoso)

Jovem bonito, talentoso pintor e apaixonado por Julia (Vitória Strada) - um amor de várias vidas. É acusado de matar a noiva e vai preso. Filho de Hildelgard.

Bola (Robson Nunes)

Amigo, confidente e braço-direito de Alain (João Vicente de Castro). Bem-humorado e sincero, é responsável pela produção do filme que é rodado em Rosa Branca. Tem uma boa relação com todos os envolvidos na produção e também com os atores escalados. Vive uma paixão platônica por Mariane (Kéfera Buchmann), famosa atriz que está no elenco do filme.

Mauro César (Rômulo Arantes Neto)

Galã da televisão, vaidoso e famoso. Faz parte do elenco do filme e chega à Rosa Branca para as filmagens. Faz o papel de Gustavo Bruno, um dos protagonistas do filme. Mauro Cesar e Mariane (Kéfera Buchmann) combinam um namoro falso para atrair mídia, mas os dois acabam se envolvendo realmente. Em Rosa Branca, é "perseguido" por Pat (Débora Ozório), que deseja chegar perto de seu ídolo custe o que custar.

Mariane (Kéfera Buchmann)

Famosa atriz de televisão. Tem um grande fã-clube e é seguida por milhares de pessoas nas redes sociais. Vaidosa, tem muita autoestima. Vai para Rosa Branca para rodar o filme, em que interpreta Dora, amiga de Julia. Combina com Mauro César (Rômulo Arantes Neto) um romance falso, mas acaba se envolvendo de verdade com o rapaz. É ex-namorada de Alain (João Vicente de Castro) e acredita que separando o diretor de Cris (Vitória Strada), conseguirá o papel principal do filme. Com a ajuda de Josi (Thati Lopes), figurinista do filme, arma várias situações com o intuito de separar o casal.

Solange (Luciana Vendramini)

Grande atriz do teatro paulista. Não aceita a chegada da idade. Vai para Rosa Branca para as filmagens. Teve um relacionamento no passado com Emiliano (Evandro Mesquita) e hoje não o suporta. Vive trocando indiretas com Carmo (Vera Fischer) e não se conforma que sua personagem no filme (Piedade, mãe de Julia) seja submissa ao marido Eugênio, interpretado por Emiliano.

Carmo (Vera Fischer)

Já atuou na TV, mas está afastada porque acredita que, com a idade, não ganha mais papéis relevantes. Tem um temperamento forte, mas um excelente coração. Vai para Rosa Branca para as filmagens. Ela será Hildegard, mãe de Danilo, no filme de Alain. Diverte-se ao trocar indiretas com Solange (Luciana Vendramini).

Josi (Thati Lopes)

Figurinista do filme, boa profissional, mas um tanto dissimulada. Muito amiga de Mariane (Kéfera Buchmann), ela é a cabeça por trás das armações para separar Cris (Vitória Strada) e Alain (João Vicente de Castro).

Gentil (Ana Lucia Torre)

Irmã de Margot (Irene Ravache) e mãe de Lenita (Luciana Paes). É dona da pensão de Rosa Branca e vai hospedar em seu estabelecimento a equipe do filme. Quase sempre mal-humorada, acha a filha uma deslumbrada. Diz que, com a idade, pode falar o que pensa. Ela fica encantada com Américo (Felipe Camargo).

Lenita (Luciana Paes)

Sobrinha de Margot (Irene Ravache) e filha de Gentil (Ana Lucia Torre). Trabalha com a mãe na pensão em Rosa Branca a contragosto, pois é ambiciosa. Ela quer ser rica e famosa, mas não faz nada de concreto nesse sentido. Foi casada com Marcelo (Nikolas Antunes), com quem tem uma filha, Pat (Debora Ozório).

Pat (Debora Ozório)

É filha de Lenita (Luciana Paes) e Marcelo (Nikolas Antunes). Sonha em ser atriz e faz de tudo para participar do filme de Alain (João Vicente de Castro). É muito fã do ator Mauro César (Rômulo Arantes Neto) e acha que, quando ele a conhecer em Rosa Branca, se apaixonará por ela. Para isso, apronta algumas com o intuito de ficar perto do ídolo. Muito amiga de Michele (Catarina de Carvalho).

Marcelo (Nikolas Antunes)

Foi casado com Lenita (Luciana Paes) e é pai de Pat (Debora Ozório). Ótimo pai e bom amigo, ele participa totalmente da criação de Pat, mas não cede aos caprichos da ex-mulher, que gostaria que ele a sustentasse. É advogado e no passado fez parte da turma de Alain (João Vicente de Castro) e Isabel (Alinne Moraes), em Rosa Branca. Atualmente, é apaixonado por Isabel.

Zezé (Maria Monica Passos)

Prima de Abigail (Andrea Dantas). Vive na pensão de Gentil (Ana Lucia Torre) e presta atenção em tudo que acontece por ali. Ela e Abigail estão sempre prontas para dar palpite na vida alheia.

Abigail (Andrea Dantas)

Prima de Zezé (Maria Mônica Passos). Vive na pensão de Gentil (Ana Lucia Torre) e presta atenção em tudo que acontece por ali.

Valdete (Rosana Dias)

Funcionária da pensão de Gentil (Ana Lucia Torre), é uma cozinheira de mão cheia e especialista em quitutes mineiros.

Gabi (Anna Rita Cerqueira)

Gabi é amiga de Pat (Debora Ozório), Michele (Catarina de Carvalho) e Hugo (Cadu Libonati). Gosta de Hugo e sugere que eles se relacionem para fazer ciúmes em Pat.

Hugo (Cadu Libonati)

Hugo é sobrinho de Zezé (Maria Mônica Passos). É assistente de Bola (Robson Nunes) e fotógrafo responsável pela cobertura das filmagens na cidade. É apaixonado por Pat (Debora Ozório), mas acaba se envolvendo com Gabi (Anna Rita Cerqueira) para fazer ciúmes na outra.

Tavares (Marcelo Lahan)

Prefeito da cidade, ele é um cara honesto e vive de forma simples com seu salário de prefeito, o que revolta sua mulher Neusa (Flavia Garrafa), com quem tem uma filha, Michele (Catarina Carvalho). Tavares acaba cedendo aos caprichos da esposa, e pede que ela faça um teste para participar do filme de Alain (João Vicente de Castro).

Neusa (Flavia Garrafa)

Mulher do prefeito Tavares (Marcelo Laham), ela não se conforma com a simplicidade do marido, gostaria de levar uma vida bem acima do padrão em que vivem. Faz de tudo para participar do filme que será gravado em Rosa Branca e consegue convencer o marido a ajudá-la. É mãe de Michele (Catarina de Carvalho).

Michele (Catarina de Carvalho)

É filha de Tavares (Marcelo Laham), prefeito da cidade, e Neusa (Flavia Garrafa). É melhor amiga de Pat (Debora Ozório) e vai ajudar a amiga a "perseguir" Mauro César (Rômulo Arantes Neto). Tem mais responsabilidade que Pat, mas não consegue fazê-la desistir de certas ideias malucas para conseguir o que quer.

Gerson (Cosme dos Santos)

É o faz-tudo da casa de Vicente (Reginaldo Faria) e Margot (Irene Ravache), em Rosa Branca, muito prestativo e amoroso. Pai de Sheila (Dandara Albuquerque) e avô de Flor (Maria Luiza Galhano).

Sheila (Dandara Albuquerque)

Filha de Gerson (Cosme dos Santos), a jovem deixa a filha com o seu pai e vai embora da cidade afirmando estar indo em busca de trabalho.

Flor (Maria Luiza Galhano)

Filha de Sheila (Dandara Albuquerque) e neta de Gerson (Cosme dos Santos), ela vai morar com o avô, mas sente muito a falta da mãe. Torna-se amiga de Priscila (Clara Galinari), mas as duas têm personalidades bem diferentes, o que acaba gerando conflitos.

Senhora (Suzana Faini)

Responsável pela casa em ruínas onde morou Julia Castelo (Vitória Strada). Ela decide quem deve ou não entrar na casa. Incentiva Cris (Vitória Strada) a descobrir tudo que aconteceu em sua vida passada.

Daniela (Renata Tobelem)

Assistente de produção do filme, muito fiel a Alain (João Vicente de Castro). Justa e comprometida.

Sérgio (Márcio Machado)

Diretor de cenografia do filme, ele vai para Rosa Branca por conta das filmagens na cidade.

Claudio (Pedroca Monteiro)

Diretor de fotografia do filme, ele vai para Rosa Branca por conta das filmagens na cidade.