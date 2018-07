Quem são teus sombras!

A vida dos artistas é uma luta constante pela fama, num mercado onde sucesso e fama muitas vezes se confundem. Quando não são conhecidos, eles fazem qualquer negócio para aparecer na mídia, dão entrevistas para qualquer rede de televisão ou pessoa que esteja com um microfone ou gravador, vão a todos os tipos de programas, não se importam nem um pouco com os “paparazzis”, adoram dar autógrafos, enfim, estão à disposição 24 horas por dia, por um espaço no show biz.Quando a mistura da fama e sucesso chega a sua vida profissional, traz consigo a perda da privacidade.

Alguns nunca mais passarão despercebidos, estarão para sempre marcados, cada ato ou atitude que fizerem, em qualquer lugar, seja este ato, pessoal ou profissional, eles serão analisados pela carnívora imprensa de fofocas.

Muitos artistas chamam os “paparazzis” de “sombras”, pois eles sempre estão por perto, muitas vezes nem são percebidos, trabalham incansavelmente atrás de informações ou fotos dos artistas, e que de preferência rendam um escândalo, vendendo assim mais revistas.

E nós, meros mortais, que não temos este problema, podemos ir ao shopping, a praia ou em qualquer lugar, sem que ninguém peça autógrafos ou tire fotos, quem seriam os nossos paparazzis, quem estaria querendo buscar uma noticia nossa, seja ela positiva ou não?

Os nossos “sombras” são todas as pessoas que conhecemos, principalmente os nossos chefes e colegas de trabalho. Quando começamos em uma empresa, quase ninguém nos observa, mas com o passar do tempo praticamente todo mundo já sabe quem somos, como agimos, independente do cargo que ocupamos ou o quão rápido foi a nossa ascensão, todos estarão observando como “sombras”, analisando cada ato, sendo que alguns estarão torcendo pelo nosso sucesso e outros estarão buscando algum deslize.

Por isso, é importante não esquecermos do tempo em que éramos desconhecidos na empresa, da fase dos descobrimentos e reconhecimentos, quando éramos mais abertos à opinião dos outros, dávamos atenção a todos independente do cargo ou função, participávamos de todas as reuniões possíveis, cumprimentávamos a todos mais de uma vez ao dia, éramos humildes, atenciosos e simpáticos, características elementares de fama e sucesso, duradouros!!!!!!

Um grande abraço, boa semana e Deus te abençoe.

