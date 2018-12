Quer trabalhar em Quebéc? Cidade procura profissionais de TI, usinagem e saúde em Curitiba

Da Redação Bem Paraná com assessoria

Os brasileiros estão cada vez decididos a deixar o país e construir uma carreira de sucesso no exterior. De olho nesse perfil de profissionais, a agência de Desenvolvimento Econômico da cidade de Québec – Québec International­ – promove mais uma missão de recrutamento virtual. Empresas canadenses oferecem mais de 200 oportunidades para as áreas de TI, usinagem e saúde. Além das qualificações, o conhecimento do idioma francês é um dos requisitos.

Os candidatos podem cadastrar-se gratuitamente até o dia 6 de janeiro de 2019.

As qualificações mais buscadas em TI são: Java, C#, C++, .Net, BI, SAP, Microsoft SharePoint, Cobol, visual studio, entre outras. O segmento de usinagem tem vagas para montadores soldadores, mecânicos industriais, eletromecânicos, operadores de máquinas CNC e mecânicos de caminhão. Profissionais da saúde com experiência em enfermagem estão na mira.

Em abril deste ano, 98 brasileiros foram recrutados pelo programa – um total de 300 desde o início da ação. A qualificação dos profissionais e a fácil adaptação ao idioma francês e à cultura quebequense atraem as empresas locais. No período de 26 de novembro a 5 de dezembro, a Québec international e o Ministério de Imigração do Québec desembarcam no país e promove palestras em São Paulo, Campinas e Curitiba, para esclarecer dúvidas sobre o mercado local.

Interessados, devem acessar o site https://www.quebecentete.com/pt/ e enviar o currículo em francês. As entrevistas serão por videoconferência, no Skype, entre os dias 18 de fevereiro e 1º de março, com os executivos das empresas contratantes. Se escolhido, o profissional assinará um contrato temporário que varia de um a três anos, podendo ser renovado de acordo com a necessidade da companhia. Os gestores darão todo o suporte nos trâmites de imigração junto às autoridades locais e custearão todos os gastos do processo.

Confira datas e locais das palestras:

Curitiba

Local: Universidade Positivo, Bloco Amarelo – Auditório 2

Data: 03 de dezembro, segunda-feira

Horário: 19h

Endereço: Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza, 5.300, Campo Comprido

Vagas: 250

Curitiba

Local: UTFPR – Mini Auditório

Data: 04 de dezembro, terça-feira

Horário: 19h

Endereço: Av. Sete de Setembro, 3.165 - Rebouças

Vagas: 149