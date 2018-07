"Queria dançar muito, mas não vai dar", diz Xuxa ao anunciar que quebrou o pé

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Xuxa Meneghel anunciou nas redes sociais neste sábado (31) que quebrou o pé. A apresentadora postou uma foto em que aparece com o pé direito enfaixado. "Quebrei o pé... queria muito poder dançar MUITOOOO mas 'num' vai dar... sinto muito", anunciou a loira, que comanda o programa "Dancing Brasil" na Record. Está não é a primeira vez que ela se acidenta. Em 2013, Xuxa teve que imobilizar o pé após se machucar durante uma gravação para o "TV Xuxa". Os seguidores da loira lamentaram a situação. "Melhoras", escreveu uma fã. Outra brincou: "Se cuida! Vou aí dançar para você, o que acha?". A foto pode ser vista no perfil oficial de Xuxa no Instagram, no seguinte endereço: https://www.instagram.com/xuxamenegheloficial