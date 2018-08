'Queria mais do que ver o circo pegar fogo', afirma Jout Jout sobre série de vídeos sobre política

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A jornalista Julia Tolezano, 27, mais conhecida como a youtuber Jout Jout, decidiu levar o bom humor de seus vídeos sobre livros, músicas e questões do cotidiano para o mundo da política.

Inspirada nas eleições, Jout Jout fará uma série de dez vídeos em que se propõe a mostrar como a política influencia os mais diversos aspectos do dia a dia e como o tema deve, sim, ser discutido por todos.

Segundo a youtuber, o projeto, intitulado "Era uma vez um voto", foi em boa parte influência da amiga, Ligia Stocche Barbosa, 28, membro do Movimento Acredito, que busca renovação política nacional por meio do debate público. As duas dividem os roteiros da série de vídeos.

"Era essa pessoa que sempre dizia que não sabia nada de política e que não queria discutir política porque rendem brigas homéricas. Mas aí a Ligia foi me mostrando que eu na verdade sabia coisa à beça e me explicou tanta coisa incrível que eu falei: 'gente, preciso levar isso pro canal'", conta JoutJout.

A jornalista diz ainda que os vídeos abordarão temas complexos e visam a incentivar maior participação política. "As eleições estão aí, né? E eu queria poder fazer mais do que só ficar vendo o circo pegar fogo. A ideia era influenciar positivamente as pessoas para que elas passassem a pensar mais sobre como podem atuar na política em diferentes esferas."

Os vídeos, postados sempre às segundas às 10h em seu canal, Jout Jout Prazer, trarão temas como a importância do voto consciente, o papel do legislativo e reforma política.

Não só o assunto é novo. A série é gravada em um cenário, montado no quarto da Jout Jout, inspirado na coxia de um teatro antigo em decadência. "[Queremos mostrar] a política como essa encenação, esse drama. E o povo assistindo tudo isso da plateia, sem se envolver muito, sabe?", explica a jornalista. "E isso é justamente o que queremos quebrar, mostrando que o público tem papel ativo, muito além do voto."

Ela diz ver "com tristeza" o atual cenário político brasileiro e desconversa quando questionada se tem um candidato preferido às eleições presidenciais ("Nada a declarar sobre isso, voto é secreto").

Jout Jout tem mais de 1,9 milhão de inscritos em seu canal, criado em 2014, e já soma mais 234 milhões de visualizações em seus vídeos. Sua experiência como youtuber, avalia, ajuda a encarar a missão de falar sobre política.

"Falar de política atinge um público mais diverso, já que é algo que atravessa a todos. [...] Ao longo desses quatro anos, construí uma relação legal com o meu público. Acho que tem um pessoal aí que me escuta legal."