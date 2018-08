Queria ser bissexual, todo mundo gostaria’, diz Fernanda Young

Da redação

A apresentadora e escritora Fernanda Young falou a respeito de sua sexualidade em entrevista ao canal de Leda Nagle no YouTube. Fernanda falou sobre a experiência de beijar outras mulheres em sua juventude: “Na década de 80, quando nós ficávamos com as amigas, isso era uma provocação. “Mas concluí, com um certo pesar, que não é da minha natureza. Não penso numa transa com mulher. Eu queria ser bissexual. É lindo, né? Todo mundo gostaria. Seria tão razoável. Mas não sou”, disse ela.

Sertanejo



Rick e Renner anunciam retorno da dupla após três anos de separação

O último domingo, 12, foi um dia de alegria para os fãs de Rick e Renner. Após três anos separados, os dois anunciaram a volta da dupla. A novidade foi revelada no Instagram dos dois, com uma série de fotos. “Voltamos, Brasil”, comemorou Renner em um post no Instagram, e depois divulgou as novas redes sociais da dupla. Os dois estavam separados desde 2015, mas essa não foi a primeira vez que os dois decidiram seguir caminhos distintos na música. Em 2010, Rick e Renner se separaram pela primeira vez, mas em 2012 voltaram a cantar juntos. Em janeiro de 2015, veio a nova separação, e Rick formou uma dupla com Giovani, da dupla Gian e Giovani. Em março deste ano, Gian e Giovani anunciaram o retorno e, agora, foi a vez de Rick e Renner. Nos comentários das fotos no Instagram, muitos fãs comemoraram.

Teatro



Superprodução ‘Circo Turma da Mônica´ virá a Curitiba

Maior espetáculo já produzido nos estúdios da Mauricio de Sousa Produções, Circo da Turma da Mônica – O Primeiro Circo do Novo Mundo já tem data para estrear na capital paranaense: dias 1 e 2 de setembro, no Teatro Positivo Grande Auditório. As vendas já estão abertas por meio dos sites www.circoturmadamonica.com.br e Disk Ingressos e na bilheteria do teatro. Sucesso de público e crítica após curtíssima temporada no Teatro Opus, em São Paulo, o espetáculo tem supervisão geral de Mauricio de Sousa e participação mais que especial do eterno trapalhão Dedé Santana como mestre de cerimônia, além de Rodrigo Robleño, reconhecido internacionalmente por seu trabalho no espetáculo Varekai do Circo Du Soleil. O Circo da Turma da Mônica – O Primeiro Circo do Novo Mundo encantou e surpreendeu o público em São Paulo.

Séries



Produtor de ‘Stranger Things’ fala sobre desafios

Produtor executivo e diretor de Stranger Things, Shawn Levy falou em entrevista ao The Hollywood Reporter, sobre as expectativas e desafios da segunda temporada da série, que foi ao ar em outubro de 2017. “Como a segunda temporada foi bem mais ambiciosa em seu escopo cinematográfico, nós precisávamos não apenas de mais recursos - o que, felizmente, a Netflix nos deu - mas precisávamos descobrir como buscar coisas que fossem mais complexas. Então a segunda temporada teve uma verdadeira curva de aprendizado enquanto exploramos o design desse monstro sombrio”.

Níver do dia

Sarah Brightman

cantora britânica

58 anos