Queridinho dos famosos, restaurante Paris 6 chega a Curitiba

Redação Bem Paraná com assessoria

Os curitibanos vão ganhar uma inédita e badalada opção gastronômica, que será implantada no Shopping Crystal. Será inaugurada em Curitiba (PR), no segundo semestre de 2017, a primeira unidade do restaurante Paris 6 no Estado do Paraná. Conhecido nacionalmente e internacionalmente, atraindo pessoas de todos os cantos do mundo, o empreendimento trará para a capital paranaense toda sua beleza e gastronomia de excelência.

Instalado no piso L3 do shopping com acesso pela Avenida Batel, o estabelecimento, que tem como marca registrada os pratos com nomes de artistas que visitam a casa, terá uma área total de 400m². Será uma experiência nova e diferente para o Shopping Crystal, e que irá agregar muito ao nosso mix de lojas e serviços. O Paris 6 é conhecido em todo o mundo pelo seu estilo único e, obviamente, pela sua ótima culinária, conta a gerente de marketing do Shopping Crystal, Cláudia Osna Geber.

Paris 6: excelência em todas as áreas

Inaugurado em 2006 pelo paulistano Isaac Azar, com matriz em São Paulo, o Paris 6 sempre transcendeu o conceito gastronômico, inspirando-se em Cafés, Bistrôs e Brasséries centenários do 6º Distrito de Paris. Sua primeira unidade, um bistrô cultural aberto 24 horas por dia, 7 dias por semana, serve sem frescuras delícias para todos os tipos de público. Atualmente, o espaço atende mais de 70 mil clientes todos os meses.

Hoje, após um audacioso projeto de expansão, o empreendimento é ponto alto de quem busca gastronomia e uma certa dose de badalação em cidades como São Paulo, Miami, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Porto Alegre. O Paris 6 oferece cardápio e ambiente para todos os públicos e horários: começa com o café da manhã, servido no sistema de buffet, com destaque para mini croque monsieur, croissants, ovos mexidos com bacon, queijos finos, cereais, iogurtes, sucos e outros quitutes.

O almoço executivo é outro grande atrativo do Paris 6, atraindo pessoas que buscam uma opção saborosa e rápida. No período da tarde, executivos costumam fazer do restaurante uma extensão do escritório, utilizando a internet wi-fi para reuniões de negócios acompanhadas pelas delícias da casa. Depois segue o movimento do jantar – que leva ao bistrô muitos artistas, grupos de amigos e casais.

No cardápio da casa estão preparos como Steak tartare Fafá de Belém (Tartare de filé mignon cru finalizado com Dijon, acompanhado de fritas e salada); Medaillons Sauce Bourguignonne a Dalton Vigh (Medalhões ao molho de vinho tinto, cebolas, bacon, e risotto de cogumelos); Paillard de Boueuf a Sérgio Marone (Paillard de filé mignon com penne ao molho de tomate e mussarela de búfala); Entrecôte Grille Aux Frites a Ronnie Von (Corte nobre de filé mignon acompanhado de batatas rústicas e molho bernaise); e o Filet Sauce Ancienne a Glória Menezes & Tarcísio Meira (Filé ao molho de mostarda em grãos acompanhado de arroz de forno ao tomate, azeitonas, ervilhas e parmesão).

O Paris 6 vai funcionar diariamente, das 07h às 03h, no Shopping Crystal (Rua Comendador Araújo, nº 731), no bairro Batel. Mais informações nos sites www.shoppingcrystal.com.br ewww.paris6.com.br.