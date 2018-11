Questões de gênero são destaque em buscas na internet sobre temas políticos em setembro

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quatro dos dez temas políticos mais buscados na internet em setembro se referem a questões de gênero. É o que aponta levantamento feito pelo Google ao longo do mês.

"Feminismo" foi o segundo tema político com maior crescimento nas buscas na comparação com agosto (81,79%), perdendo apenas para "corrupção" no período -alta de 86,98%.

Setembro registrou diversas mobilizações nas redes sociais contra e a favor do candidato do PSL à Presidência, Jair Bolsonaro, que culminaram em protestos nas ruas de diversas cidades brasileiras e no exterior no último final de semana.

Outros temas em alta relacionados a questões de gênero que estiveram em alta em setembro foram machismo (alta de 46,17%), sexismo (45,55%), e igualdade de gênero (39,47%).

Corrupção - 86.98%

Feminismo - 81.79%

Imunidade parlamentar - 73.36%

Ajuste Fiscal - 61.57%

Porte de armas - 46.39%

Machismo - 46.17%

Sexismo - 45.55%

Privatização - 43.14%

Fake News - 41.69%

Igualdade de gênero - 39.47%