Quina acumula e deve pagar R$ 6 milhões nesta sexta

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O concurso 4.722 da Quina acumulou e deve pagar R$ 6 milhões na sexta-feira (13). Os números sorteados nesta quinta-feira (12), em São Miguel do Oeste (SC), foram os seguintes: 06, 07, 16, 50 e 56.

Confira o rateio oficial:

Quina - 5 números acertados - Não houve acertador

Quadra - 4 números acertados - 84 apostas ganhadoras, R$ 6.151,86

Terno - 3 números acertados - 7558 apostas ganhadoras, R$ 102,81

Duque - 2 números acertados - 182462 apostas ganhadoras, R$ 2,34

TIMEMANIA

Nenhum apostador acertou as sete dezenas do concurso 1.204 da Timemania, realizado nesta quinta-feira (12), em São Paulo. Os números sorteados foram: 05, 29, 32, 39, 51, 65 e 70. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no sábado (14), é de R$ 800.000,00. O time do coração foi o Brasiliense/DF.

Confira o rateio oficial:

7 números acertados - Não houve acertador

6 números acertados - 1 aposta ganhadora, R$ 57.857,17

5 números acertados - 74 apostas ganhadoras, R$ 1.116,93

4 números acertados - 1427 apostas ganhadoras, R$ 6,00

3 números acertados - 14827 apostas ganhadoras, R$ 2,00

Time do coração - BRASILIENSE/DF - 3469 apostas ganhadoras, R$ 5,00

DUPLA

Não houve ganhador em nenhum dos dois sorteios do concurso 1.812 da Dupla-sena, realizado nesta quinta-feira (12), em São Miguel do Oeste (SC). A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 1.400.000,00. Confira as dezenas sorteadas e o rateio:

1º sorteio - 04, 06, 24, 35, 46 e 49

Sena - 6 números acertados - Não Houve ganhadores

Quina - 5 números acertados - 15 apostas ganhadoras R$ 2.942,20

Quadra - 4 números acertados - 698 apostas ganhadoras R$ 72,26

Terno - 3 números acertados - 12694 apostas ganhadoras R$ 1,98

2º sorteio - 13, 23, 26, 29, 37 e 40

Sena - 6 números acertados - Não Houve ganhadores

Quina - 5 números acertados - 8 apostas ganhadoras R$ 4.964,96

Quadra - 4 números acertados - 465 apostas ganhadoras R$ 108,46

Terno - 3 números acertados - 11197 apostas ganhadoras R$ 2,25