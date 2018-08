Quina acumula e paga R$ 3 milhões no próximo sorteio

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nenhum apostador acertou as cinco dezenas do concurso 4.756 da Quina. Os números sorteados nesta terça-feira (21), em Itabela (BA), foram os seguintes: 17, 51, 62, 66 e 71. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 22, é de R$ 3 milhões.

Confira o rateio oficial:

Quina - 5 números acertados - Não houve acertador

Quadra - 4 números acertados - 51 apostas ganhadoras, R$ 8.101,96

Terno - 3 números acertados - 4347 apostas ganhadoras, R$ 142,93

Duque - 2 números acertados - 111332 apostas ganhadoras, R$ 3,06

LOTOMANIA

Nenhum apostador acertou as 20 dezenas do concurso 1.894 da Lotomania. Os números sorteados nesta terça-feira (21), em Itabela (BA), foram os seguintes: 03, 06, 10, 12, 16, 20, 21, 23, 24, 31, 33, 43, 46, 50, 60, 75, 78, 87, 90 e 93. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 24, é de R$ 3,75 milhões.

Confira o rateio oficial:

20 números acertados - Não houve acertador

19 números acertados - 10 apostas ganhadoras, R$ 24.809,53

18 números acertados - 131 apostas ganhadoras, R$ 1.690,94

17 números acertados - 1141 apostas ganhadoras, R$ 135,89

16 números acertados - 6925 apostas ganhadoras, R$ 22,39

15 números acertados - 29309 apostas ganhadoras, R$ 5,29

0 acertos - Não houve acertador

TIMEMANIA

Nenhum apostador acertou as sete dezenas do concurso 1.221 da Timemania. Os números sorteados nesta terça-feira (21), em Itabela (BA), foram os seguintes: 12, 19, 47, 48, 58, 67 e 70. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 23, é de R$ 4,6 milhões.

Confira o rateio oficial:

7 números acertados - Não houve acertador

6 números acertados - Não houve acertador

5 números acertados - 156 apostas ganhadoras, R$ 867,95

4 números acertados - 3166 apostas ganhadoras, R$ 6,00

3 números acertados - 29845 apostas ganhadoras, R$ 2,00

Time do Coração - OLARIA/RJ - 5420 apostas ganhadoras, R$ 5,00

DUPLA-SENA

Nenhum apostador acertou as seis dezenas das duas faixas do concurso 1.829 da Dupla-Sena. Os números sorteados nesta terça-feira (21), em São Paulo, foram os seguintes: 1º sorteio - 17, 27, 30, 35, 40 e 42; 2º sorteio - 03, 04, 07, 39, 43 e 46. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 23, é de R$ 3,1 milhões.

Confira o rateio oficial:

Premiação - 1º Sorteio

Sena - 6 números acertados - Não Houve ganhadores

Quina - 5 números acertados - 17 apostas ganhadoras R$ 3.599,54

Quadra - 4 números acertados - 738 apostas ganhadoras R$ 94,76

Terno - 3 números acertados - 13897 apostas ganhadoras R$ 2,51

Premiação - 2º Sorteio

Sena - 6 números acertados - Não Houve ganhadores

Quina - 5 números acertados - 17 apostas ganhadoras R$ 3.239,58

Quadra - 4 números acertados - 971 apostas ganhadoras R$ 72,02

Terno - 3 números acertados - 17511 apostas ganhadoras R$ 1,99