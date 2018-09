Quina acumula e pode pagar R$ 5,8 milhões no sábado

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O concurso 4.770 da Quina, sorteado nesta quinta-feira (6), em São Bento do Sul (SC), acumulou. A Caixa Econômica Federal prevê um prêmio de R$ 5,8 milhões para o próximo sorteio, no sábado (8). Os números sorteados foram: 13, 38, 44, 53, 64. Confira o rateio:

Quina - 5 números acertados - Não houve acertador

Quadra - 4 números acertados - 111 apostas ganhadoras, R$ 4.755,23

Terno - 3 números acertados - 8.384 apostas ganhadoras, R$ 94,67

Duque - 2 números acertados - 190.566 apostas ganhadoras, R$ 2,29

TIMEMANIA

O concurso 1.228 da Timemania também acumulou. As dezenas sorteadas foram: 05, 06, 09, 32, 35, 65, 80. O time do coração foi o Americano-RJ. O prêmio para o próximo concurso, no sábado (8), deve ser de R$ 6,5 milhões. Veja o rateio:

7 números acertados - Não houve acertador

6 números acertados - 5 apostas ganhadoras, R$ 19.189,25

5 números acertados - 168 apostas ganhadoras, R$ 815,86

4 números acertados - 3.397 apostas ganhadoras, R$ 6,00

3 números acertados - 33.262 apostas ganhadoras, R$ 2,00

Time do Coração: AMERICANO/RJ - 7.444 apostas ganhadoras, R$ 5,00

DUPLA-SENA

O concurso 1.836 da Dupla Sena também acumulou. A estimativa de prêmio para o próximo concurso, no sábado (8), é de R$ 4,9 milhões. Confira os números sorteados e o rateio de cada um dos dois sorteios:

1º sorteio - 02, 09, 12, 27, 33, 42

Sena - 6 números acertados - Não Houve ganhadores

Quina - 5 números acertados - 34 apostas ganhadoras R$ 1.865,04

Quadra - 4 números acertados - 1.124 apostas ganhadoras R$ 64,47

Terno - 3 números acertados - 20.210 apostas ganhadoras R$ 1,79

2º sorteio - 05, 12, 18, 38, 41, 49

Sena - 6 números acertados - Não Houve ganhadores

Quina - 5 números acertados - 19 apostas ganhadoras R$ 3.003,70

Quadra - 4 números acertados - 915 apostas ganhadoras R$ 79,20

Terno - 3 números acertados - 17.577 apostas ganhadoras R$ 2,06