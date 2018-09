Quinta-feira fica nublada e previsão é de chuva para todo o Paraná na sexta-feira

Da Redação Bem Paraná com sites

A quinta-feira (13) é de muitas nuvens em todas as regiões do Paraná. Na primeira hora da tarde já havia precipitações de forma mais compactas ao longo da divisa do Paraná com a Argentina e o Paraguai. A nebulosidade aumenta no sentido Oeste para Leste e em quase todas as regiões a sensação é de tempo abafado. Veja o mapa das 13h08:

Na sexta-feira (14) deve chover em todas as regiões do Estado. Em Curitiba o dia começa com céu encoberto e a chuva pode chegar apenas no final da tarde, mas sem grandes volumes.

As temperaturas seguem amenas no Sul-Leste do Paraná. Em Curitiba a tarde desta quinta tem temperatura na casa dos 15ºC. Na sexta ela deve oscilar entre 13 e 19 graus.