'Quintal da Cultura' estreia nova temporada no Dia das Crianças com conceito inédito

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O programa "Quintal da Cultura", da TV Cultura, estreia sua 6ª temporada nesta sexta-feira (12), em comemoração ao dia das crianças.

Já há sete anos no ar, o programa terá nesta nova temporada a maior reformulação já feita. Com conceito inédito, ele passa a contar com uma nova personagem fixa no elenco principal, além de um cenário, identidade visual, histórias e figurinos amplamente reformulados. No contexto narrativo, o programa também passa a ter foco nas experiências infantis do dia a dia e a contar histórias e aventuras do grupo.

No primeiro episódio, que vai ao ar às 11h15 e às 17h45, o personagem Ludovico tenta consertar a Máquina de Ideias Geniais, mas comete um erro, e Osório e Doroteia tentam ajudá-lo. O aparelho começa então a disparar raios, que atingem e abrem um baú, convidando os personagens a entrarem nele.

Lá, eles são desafiados pelo guardião do local, interpretado por Paschoal da Conceição, com o qual viajam para outros quintais nas dimensões da fantasia, vivendo histórias do cotidiano infantil.

A nova personagem, Ofélia, interpretada pela atriz Mafalda Pequenino, entra de forma definitiva como a Tia de Osório. Negra, ela acaba trazendo diversidade étnica e cultural ao programa com músicas, danças e narrativas afro-brasileiras.

"A Ofélia é importante para trazer à tona a representatividade. O Quintal sempre trabalhou muito isso, e a personagem nova chega para reforçar esses ideais e fortalecer a turminha. E mesmo com todas essas mudanças, não se perde a essência que foi construída ao longo desses seis anos", disse Mafalda.

"É sempre bom a gente mudar, lidar com coisas novas. A criançada é muito conectada, ela recebe e vê muita coisa. Os pequenos são exigentes, críticos. E isso vai ser muito bacana, eles vão curtir bastante. Um ar novo é sempre bom", concluiu.