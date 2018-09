Quinto pior do returno, Coritiba vai enfrentar o quinto melhor

Silvio Rauth Filho

O Coritiba vai enfrentar o Londrina na próxima sexta-feira (dia 14) às 19h15, no Couto Pereira, pela 27ª rodada da Série B. O time do Interior está em 13º lugar na tabela, com 33 pontos. A equipe da capital aparece na 9ª posição, com 36 pontos.

O momento é mais favorável ao Londrina, o quinto melhor do returno, com quatro vitórias e três derrotas nessa “segunda metade” da competição. No mesmo período, o Coritiba somou a quinta pior campanha da Série B, com duas vitórias, dois empates e três derrotas – aproveitamento de 38% dos pontos.

O segundo turno do Coritiba começou com empate em casa, com o Sampaio Corrêa. O resultado e o fraco desempenho em campo provocaram a demissão do técnico Eduardo Baptista, do diretor de futebol Augusto de Oliveira e do gerente de futebol Pereira.

O auxiliar Tcheco assumiu o cargo de técnico logo em seguida e somou duas vitórias, um empate e três derrotas com a equipe alviverde.

OS MELHORES E PIORES DO RETURNO

Da Série B de 2018

Clube Pontos 1º Goiás 15 2º Avaí 13 3º Atlético-GO 13 4º Vila Nova-GO 13 5º Londrina 12 … ...