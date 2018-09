Rachel Weisz dá à luz primeira filha com o ator britânico Daniel Craig

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O casal de atores britânico Rachel Weisz, 48, e Daniel Craig, 50, tiveram o primeiro filho: uma menina. Os dois estão casados desde 2011, seis meses depois de se conhecerem. O nome da criança e demais detalhes do parto ainda não foram divulgados.

De acordo com o jornal Daily Mail, o casal teria tido aos amigos que estavam "muito felizes" com a chegada da filha. Discretos, eles não haviam revelado o sexo ou a provável data do parto. O casal mora em Brooklyn, moderno bairro em Nova York.

Em abril, Weisz revelou que estava grávida durante uma entrevista ao jornal The New York Times. "Daniel e eu estamos tão felizes. Vamos ter um pequeno humano. Não estamos aguentando de ansiedade para conhecer ele ou ela."

Conhecido por interpretar o agente James Bond na franquia 007, Craig tem uma filha de 26, com a atriz Fiona Loudon. Já a atriz tem um filho de 12 anos, fruto do relacionamento com o diretor Darren Aronofsky.