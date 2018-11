Rafael Cardoso comemora aniversário de quatro anos da filha Aurora

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Rafael Cardoso, 32, e a mulher, Mariana Bridi, comemoraram neste domingo (30) os 4 anos da filha Aurora, em um buffet infantil no Rio de Janeiro. A festa teve o tema da princesa Rapunzel, com decoração em tons de roxo e rosa.

"E a nossa princesa está crescendo", escreveu Mariana em suas redes sociais, na legenda da foto da filha. A família aumentou recentemente com a chegada de Valentim, segundo filho do casal, nascido em junho deste ano.

Uma das convidadas foi a atriz Thais Fersoza, que esteve na festa com Melinda e Theodoro, filhos de seu casamento com Michel Teló. Em seu Instagram stories (ferramenta de compartilhamento de imagens que desaparecem em 24 horas), Fersoza mostou os filhos se divertindo com a lembrancinha da festa, uma massinha de modelar com moldes de bichinhos.

O ator, que está em "Espelho da Vida", já mostrou ser um paizão em suas redes sociais. No dia dos pais esse ano ele compartilhou fotos com Aurora e Valentim. Em uma delas, ele aparece fazendo a colheita em sua fazenda. "Passar o dia colhendo e plantando na fazenda com minha pimpolha", escreveu ele.