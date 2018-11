Rafael, Catia e Evandro, do grupo Terra, vencem terceira prova de fogo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na madrugada desta sexta-feira (5), Rafael Ilha, Catia Paganote e Evandro, do grupo Terra, venceram a terceira prova de fogo de "A Fazenda 10". A disputa aconteceu contra Gabi Prado, Fernanda Lacerda e Léo Stronda, da equipe Água, pelos poderes das chamas azul e vermelha. O resultado da competição foi divulgado pelo site oficial do reality show.

Liderado por Rafael Ilha, após a vitória, o ex-cantor deverá escolher entre uma das chamas e a opção restante deve ficar para outro participante. Escolhida em votação aberta ao público, o poder da chama vermelha dará a um dos peões a opção de anular a votação da casa e o segundo roceiro será definido pela dinâmica do resta um, começando pelo dono do poder. Já a chama azul não foi revelada.

Por ser a líder do time Água, Gabi Prado foi diretamente para a baia e pôde chamar mais dois participantes para acompanhá-la, como determina as regras do jogo. João Zoli e Evandro Santo foram os escolhidos.

PROVA

A disputa pelas chamas do lampião exigia força e trabalho em equipe, como explicou o apresentador Marcos Mion, na noite desta quinta-feira (4). "A prova exigirá força, noção de espaço e trabalho em equipe. Escolham um líder e dois ajudantes."

A dinâmica da prova ainda não foi revelada, mas pelo que foi apresentado no vídeo divulgado no site oficial do programa, a competição era um circuito onde os peões deveriam cumprir alguma etapas para liberar os animais de "A Fazenda". Quem terminasse primeiro, seria o vencedor.

Foi possível ver que o time Terra estava bem à frente em relação a equipe adversária. Enquanto Catia e Evandro liberavam os animais, Léo e Fernanda ainda montavam o quebra-cabeça. A prova completa será exibida no programa desta sexta-feira (5) na Record TV.