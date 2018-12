Rafael e Willian disputarão prêmio de R$ 200 mil na final do MasterChef Profissionais

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Rafael Gomes e Willian Peters conquistaram, na noite desta terça-feira (4), as duas vagas para a grande final do MasterChef Profissionais (Band). O vencedor será definido na próxima semana, e levará o prêmio de R$ 200 mil, além de uma cozinha equipada pela Tramontina e R$ 1.000 em compras durante um ano.

O primeiro finalista foi Rafael, após vencer o primeiro desafio da semifinal, usando a criatividade para utilizar a cebola como protagonista de um prato. Em seguida, Willian acabou superando a chef Heaven Delhaye no preparo de uma receita com a sela do cordeiro, uma das carnes mais nobres.

"Apesar de ter servido algo bonito e elegante, eu sei que no final não é isso que mais importa. O mais importante é o sabor. Infelizmente, o sabor do [prato do] Willian estava melhor. Ele merece estar na final, ele é genial e tem sabores muito bons", disse Heaven, que foi bastante elogiada pela aparência de seu prato.

O jurado Henrique Fogaça não acompanhou a segunda prova desta terça por conta de uma cólica renal, e acabou substituído pelo chef Rodrigo Oliveira, do restaurante Mocotó, que avaliou os competidores ao lado de Erick Jacquin e Paola Carosella. "Foi uma responsabilidade tremenda. O que definiu o vencedor foi o detalhe, a minúcia", afirmou.

Os dois finalistas disseram ao Portal da Band que pretendem cozinhar o que sabem na tentativa de impressionar os jurados na grande final. "Minha estratégia é cozinhar o que eu sei, como eu sei e ter tranquilidade, mas também tentar coisas muito bonitas e muito saborosas", afirmou Rafael.

"Gastronomicamente falando, o Rafa está entre os dois melhores cozinheiros da temporada toda e é um cara a se bater. Minha estratégia é cozinhar o que eu sei cozinhar, da melhor maneira possível e torcer para que gostem mais do meu prato e das minhas comidas", disse Willian.

A grande final do MasterChef Profissionais será na próxima terça (11).