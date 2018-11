Rafael Ilha diz que participantes subestimam Evandro Santo por ele ser gay

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Durante conversa na tarde deste domingo (7), os participantes da décima edição de A Fazenda Rafael Ilha, 45, e Evandro Santo, 43, falaram sobre a relação do ex-integrante do humorístico Pânico na TV com os colegas de confinamento.

Segundo Ilha, os peões subestimam as habilidades de Santo pelo fato de ele ser gay. "Não esquece de um detalhe: as pessoas são burras para algumas coisas", começa o ex-Polegar.

"Falam que você é gay, mas você é homem. Você tem força de homem, tudo de homem. Eles são burros, para você ver o tamanho da ignorância das pessoas."

Em seguida, Ilha corre em direção a Santo e pula em seus braços. Enquanto é carregado pelo amigo por alguns metros, diz: "Me carrega até lá, vai. Corre comigo."

Santo, um tanto desconfortável pelo desafio feito por Ilha, justifica que ficou sem fôlego porque tinha acabado de malhar. "Eu nem sabia que você ia pular em mim, eu fui no reflexo", brincou.

Recentemente, o humorista classificou alguns colegas de confinamento como membros de uma máfia, devido às intenções de votos para a roça.