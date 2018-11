Rafael Ilha vence prova e se torna o novo fazendeiro em A Fazenda

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Rafael Ilha se tornou o novo fazendeiro do programa A Fazenda após vencer a prova da noite desta terça-feira (6). Assim, ficam na roça Leo Stronda e Fernanda Lacerda, que disputarão a preferência do público na próxima quinta (8).

Stronda esteve a frente dos companheiros durante quase toda a prova, que consistia em um circuito em três etapas, mas foi superado pelo ex-Polegar na reta final. Ao comemorar, ele lembrou a expulsão de Nadja Pessoa do programa na tarde desta terça.

A saída de Nadja aconteceu após ela ter sido acusada de agredir o companheiro de confinamento Caique Aguiar, ainda na madrugada de segunda-feira (5). Durante uma discussão, ela chegou a jogar água e hidratante nele, antes de chutar as penas dele, na tentativa de tirá-lo de sua cama.

Nesta terça, a expulsão foi confirmada: "Atenção, peões. Segundo o manual de sobrevivência, um peão pode ser retirado do jogo por violência física e proposital ou qualquer atitude que possa colocar em risco a integridade física de um ou mais participantes. Por decisão da produção do programa, a participante Nadja está fora do jogo", leu Catia Paganote aos companheiros.

Nadja já havia protagonizado uma série de discussões desde o início do programa, principalmente com Ana Paula Renault e Gabi Prado, que já foram eliminadas. Na noite de segunda, em meio a discussões com Fernanda e Caique, ela ameaçou tocar o sino para deixar o programa, mas foi dissuadida por Evandro.

Marcos Mion, apresentador do programa, disse nesta terça, antes da expulsão de Nadja, que sempre quis ver Rafael Ilha na Fazenda" e que Ana Paula Renault, Nadja Pessoa e Gabi Prado, são como "barris de pólvora". É "apagar um incêndio por dia", afirmou ele.