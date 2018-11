Rafael Ilha volta de mais uma roça e vê Leo Stronda deixar A Fazenda

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O músico Rafael Ilha voltou de mais uma roça e garantiu sua permanência em A Fazenda, na noite desta quinta-feira (22). O ex-Polegar foi a preferência de 64,51% dos telespectadores, contra os 35,49% que votaram no youtuber Leo Stronda, que deixou o programa.

Mais cedo, Leo chegou a dizer que essa era a roça que ele gostaria por acreditar que as ações de Rafael não seriam bem vistas pelo público. "Fico aliviado de ir com o Rafa, de verdade. Não sei o que está passando lá fora, mas eu acho que estou certo, acho que ele sai, a galera está vendo tudo", opinou a João Zoli.

João também chegou a ser indicado para a roça desta semana, mas conseguiu se livrar da berlinda após vencer a prova do fazendeiro, que exigiu agilidade, resistência e lógica dos peões.

Na reta final do reality, os participantes dizem que o clima está mais tranquilo e que todos estão mais próximos, com exceção de Rafael, que chegou a pedir ao fazendeiro, que era Caique Aguiar, para ser mandado para a roça. O pedido não foi atendido, mas ele acabou na berlinda pelo voto dos companheiros.

No deck, antes da eliminação, Leo recordou as dificuldades familiares ao pedir o voto do público, enquanto Rafael se concentrou em falar do jogo e em como tem usado suas próprias estratégias e sido isolado. Ele também voltou a se queixar da falsidade dos colegas.

No início da semana, o ex-Polegar foi o protagonista de uma série de discussões, como com João Zoli e Evandro Santo, e provocou a pior punição dada aos competidores desde o início do programa ao se recusar a participar de uma atividade —72 horas sem água encanada e sem gás.