Rafhael Lucas rescinde com o Coritiba e pode ir para a Colômbia

Silvio Rauth Filho

O centroavante Rafhael Lucas, 25 anos, não é mais jogadores do Coritiba. O clube comunicou nessa quinta-feira (dia 26) a rescisão contratual com o atleta. Ele tinha vínculo com o Coxa até dezembro de 2019.

Revelado na base do time paranaense, Rafhael Lucas estava jogando o Brasileiro de Aspirantes com o elenco sub-23. Na competição, cada clube pode utilizar quatro jogadores acima de 23 anos por partida (um goleiro e três de linha).

Livre no mercado, o centroavante pode acertar com o Jaguares de Córdoba, que terminou a primeira parte do campeonato da Colômbia (Apertura) na 14ª posição.

A nota do Coritiba sobre a rescisão dá entender que a diretoria concordou com a saída gratuita do jogador para economizar com salários. “Além da estruturação do elenco com quantidade de atletas conforme planejamento para atender à equipe principal, a saída do atacante trará resultado significativo no controle do fluxo de caixa do Clube”, informou o Coxa.

O único bom momento de Rafhael Lucas na carreira foi no Campeonato Paranaense de 2015, quando marcou 12 gols em 11 partidas. Depois, nunca mais se destacou. No total, soma 17 gols em 52 jogos pelo Coritiba.

No início de 2018, defendeu o Inter de Lages por empréstimo e fez quatro gols em 15 partidas. No ano passado, jogou pelo Paraná Clube na Série B e fez um gol em 11 jogos.