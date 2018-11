Rainha Elizabeth 2ª convida mãe de Meghan Markle para passar Natal com a família real

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A rainha Elizabeth 2ª fez um convite inusitado à mãe de Meghan Marklen, Doria Ragland: ela chamou a americana para passar o Natal junto com a família real.

Apesar de parecer algo trivial, a honraria é inusitada: os pais de Kate Middleton, por exemplo, nunca a receberam.

De acordo com o tabloide britânico Daily Mail, o convite é um sinal do respeito da monarca pela esposa do príncipe Harry e também um reconhecimento de que Markle, nascida nos Estados Unidos, não tem família no Reino Unido.

As festividades natalinas reais devem acontecer, como de costume, no Sandringham House, palácio em Norfolk, leste na Inglaterra.

No casamento real do príncipe Harry, Doria foi a única parente de Meghan presente, devido às polêmicas relacionadas ao pai e aos irmãos da americana, com quem tem uma relação conturbada.