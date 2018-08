Range Rover Evoque agora na versão de luxo Autobiography

Da redação

A edição especial Range Rover Evoque Autobiography é a novidade da Land Rover no mercado brasileiro. O modelo mais luxuoso e potente do utilitário esportivo terá 25 e custa R$ 305.800. O Autobiography traz faróis adaptativos em LED, rodas em aro 20 diamantadas e porta malas com abertura por gesto. Cinco câmeras na frente, laterais e traseira permitem a visão do veículo em 360 graus. Informações como velocidade, orientação de rota do GPS e marcha selecionada são projetadas em alta definição no para-brisas (head-up display a laser). O sistema de entretenimento In Control Touch Pro tem tela de 10 polegadas sensível ao toque, TV digital e 17 alto-falantes Meridian com 825W. A central multimídia conta com GPS em 3D integrado e interação com celular, USB e Bluetooth, DVD player, conexão com Apps, e iluminação com até 10 cores diferentes. Também exibe em tempo real as condições de funcionamento do sistema Terrain Response que ajusta configurações de aceleração, tração e bloqueio de diferenciais, de acordo com o tipo de piso em que se trafega: Normal / Terra / Lama / Cascalho. O interior da edição especial do Evoque traz revestimento em couro Oxford nos bancos (dianteiros com ajuste elétrico), painel, teto e volante. As soleiras são iluminadas com a identificação do modelo. O motor Ingenium turbo de 290 cv e força (torque) de 40,8 Kgfm combinado com o câmbio automático de nove velocidades e tração integral 4WD leva Autobiography de 0 a 100km/h em 6,4 segundos e a velocidade máxima de 231 km/h.

Range Rover Evoque Conversível

A Land Rover também traz ao Brasil algumas unidades adicionais do Range Rover Evoque conversível. São mais 20 unidades ao preço de R$ 300.400. As novas unidades são equipadas com teto totalmente automatizado se abre em 18 segundos, e pode ser levantado em 21 segundos, com velocidades de até 48 km/h.Quando fechado, oferece elevados padrões de requinte, com uma camada de isolamento acústico que garante o máximo de conforto interior.