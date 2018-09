Range Rover Velar ganha motor Ingenium 2.0 de 300 cv

O Range Rover Velar 2019 chega com a opção de motor 2.0 Ingenium de 300 cavalos nas três versões (S, R-Dynamic S e R-Dynamic SE), com preços entre 376.370 e R$ 417.170). Com turbo e injeção direta de gasolina, 2.0 litros ligado a um câmbio automático ZF de oito marchas. O Velar acelera de zero a 100 km/h em seis segundos e atinge 234 km/h de velocidade máxima. A nova motorização é a mesma que chegou recentemente ao Jaguar F-Type. O Velar 2019 traz como itens de série em todas as versões suspensão a ar, câmera de ré e sistema Lane Keep Assist, que detecta quando o veículo está se deslocando involuntariamente para fora da faixa, levando-o de volta à pista.

As versões SE e HSE trazem ainda sistema de assistência em manobras (Park Assist), sensores 360 graus e monitoramento de tráfego traseiro, que alerta a aproximação de veículos, pedestres ou outros perigos que surjam de ou outro lado. O sistema ajuda com avisos visuais e sonoros e funciona mesmo com a visão obstruída. A versão topo de linha HSE passa a ser equipada de série com controle de cruzeiro adaptativo (ACC), sistema de frenagem de emergência e sistema de monitoramento de ponto cego. Todas as versões do Velar recebem tração nas quatro rodas, são capazes de transpor trechos alagados com até 60 centímetros e contam com o sistema Terrain Response, que permite trafegar em terrenos bastante difíceis com o auxílio da eletrônica. O modelo tem capacidade de reboque de mais de 2,5 mil quilos complementada pelo sistema Tow Assist Function, capaz de evitar oscilações do trailer ou carreta durante a viagem. O motor 3.0 V6 permanece na linha Velar em duas versões, com preços entre R$ 448.170 e R$ 487.270. Com ele o utilitário esportivo vai de zero a 100 km/h em 5,7 segundos e atinge 250 km/h, velocidade limitada eletronicamente.