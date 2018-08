Rap, trap e funk invadem a Shed Curitiba

Redação Bem Paraná com assessoria

Quem gosta de uma batida mais forte e diferente vai adorar as atrações da Shed Curitiba dessa semana. Quinta-feira (23) é dia de festa "Aloha Shed", e a vibe boa vai invadir a casa com a dupla UM44k, que apresenta seus hits de trap e rap, como "4 da manhã", "Nossa Música", "Indireta", "Solução" e "Pode Falar". A entrada feminina fica por R$25, e a masculina por R$40, com nome no mural do evento do Facebook, válido até 00h30: http://pt-br.facebook.com/events/210516039816851/.

Sexta-feira (24), o funk chega com tudo e quem comanda a festa "Trap é Funk" é o Mc Davi. "Pra Inveja é Tchau", "Ela Tá Que Tá", "Bonita, Lindinha e Sagaz", e outros sucessos do cantor prometem agitar a galera! A entrada feminina fica por R$25, e a masculina por R$ 40, com nome no mural do evento do Facebook, válido até 00h30: http://pt-br.facebook.com/events/519071551873349/.

Reservas na Shed Western Bar Curitiba podem ser feitas pelos telefones (41) 3022-7700 ou (41) 99166-6677. Mais informações sobre a programação pelas redes sociais da Shed (Facebook e Instagram) ou nos eventos oficiais.

Serviço:

Shed Western Bar

Rua Bispo Dom José, 2258, Batel – Curitiba-PR

Quintas e Sextas das 23h às 05h e Sábados das 22h30 às 05h.

www.shedbar.com.br/curitiba

Facebook: www.facebook.com/shedbarcuritiba

Instagram: www.instagram/shedbarcuritiba