Rapper Bk' se apresenta em Curitiba no feriado

Redação Bem Paraná com assessoria

Membro do grupo carioca Nectar Gang, o rapper Bk’ é considerado uma das grandes promessas do rap nacional, com seu álbum “Castelos e Ruínas”, lançado pelo selo Pirâmide Perdida, apresenta 13 faixas, entre elas as singles “Um Dia de Chuva Qualquer”, “Amores Vícios e Obsessões” e “Sigo na Sombra”.

O álbum “Castelos e Ruínas” foi muito aclamado pela crítica, onde ganhou em 2016, o prêmio de “Melhor Álbum Nacional” pela Red Bull e “Música Solo do Ano” e “Disco do Ano” pela Genius Awards.



Além disso, Bk’ também se destacou por sua participação em um dos em um dos cyphers mais conhecidos nacionalmente: “Poetas no Topo” e “Favela Vive 2”.

Conhecida por realizar os melhores eventos de Curitiba, a CwMob traz o rapper carioca, junto com Jonas e o El Lif Beatz, para a capital paranaense no dia 6 de setembro (quinta-feira), às 22hrs, no The Pub - para movimentar o feriadão da galera! O line up vai contar com o Cabes como mestre de cerimônia, os DJs Givv e ZK no comando das pick ups e apresentação do show do KARA$UJA.

Para comprar os ingressos – que ainda estão no lote promocional de R$30,00 -, vá até um dos pontos de venda: Loja Bali Hai XV, Original Studio, Urban Kulture, ou compre on-line através do site: https://goo.gl/bihbgJ.

Serviço

Show Bk’ em Curitiba

Data: 6 de setembro (quinta-feira)

Local: The Pub - Rua Coronel Zacarias, 40, Prado Velho

Horário: 22hrs

Facebook: https://www.facebook.com/cwbmob/

Instagram: @cwmob

E-mail: [email protected]