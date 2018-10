Rapper Drake bate os Beatles em número de canções no topo da parada americana

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O rapper canadense Drake bateu os Beatles como o artista com o maior número de canções no topo da parada musical americana no mesmo ano.

Drake já teve 12 músicas no top 10 em 2018, superando o recorde de 1964 do Beatles, com 11 hits, dentre os quais "Can't Buy Me Love" e "A Hard Day's Night".

A música mais recente do rapper a entrar na lista, em 5º lugar, é "Mia", composta com o pop star de Porto Rico Bad Bunny. O ranking inclui também "God's Plan", "Nice for What" e "In My Feelings", todas em primeiro lugar e que também ficaram no topo da parada britânica.

"Mia" é sua 32ª canção a entrar no top 10. O feito o coloca atrás apenas de Madonna e dos Beatles: a cantora pop teve 38 músicas nas primeiras colocações e os britânicos, 34.

Drake também se tornou o músico que passou mais tempo no primeiro lugar em um mesmo ano: são 29 semanas, batendo o recorde anterior do cantor americano Usher.

Ele está atualmente em turnê pelos Estados Unidos, promovendo seu mais recente disco, "Scorpion".