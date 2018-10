Ratinho desmente boato sobre entrevista com Bolsonaro

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O apresentador Ratinho, do SBT, publicou vídeo em seu perfil no Twitter negando que vá entrevistar o candidato Jair Bolsonaro (PSL) nesta semana.

Segundo ele, trata-se de fake news a informação, espalhada em redes sociais, de que falaria com o presidenciável. Uma das versões difundidas é que Ratinho entrevistaria o deputado na quinta-feira (4), no mesmo horário do debate da Globo.

Bolsonaro está convidado para o debate, mas sua ida depende ainda de liberação médica.

"Isso não é verdade. Juridicamente, eu não posso entrevistar ninguém", afirmou o apresentador no vídeo.