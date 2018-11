Ratinho e Cida esquivam de Richa

Da redação

Líder nas pesquisas para o governo do Paraná, Ratinho Jr tem pela frente o último debate na televisão, da RPC-TV, como principal desafio. A exemplo do ocorrido na RIC-TV, o candidato do PSD deve ser alvo dos adversários. O principal ataque é relacionado à ligação com o ex-governador Beto Richa (PSDB), que é alvo de investigações recentes na Operação Rádio Patrulha, do Gaeco; na Operação Piloto, 53ª fase da Lava Jato; e Operação Integração II, 55ª fase da Lava Jato. Ratinho foi secretário de Desenvolvimento Urbano.

No debate, a estratégia de Ratinho Jr é responder com frases curtas e mudar de assunto em seguida. “É só uma defesa da minha honra. Ficando claro que eu não tenho buscado fazer isso. Se eu quisesse ser sucessor do ex-governador eu teria sido vice dele lá atrás. Eu não escondo meu passado. Tive oportunidade de ser secretário e trabalhar pelo Paraná. O projeto político é outro”, garante Ratinho Jr.

Ex-vice-governadora de Richa, Cida Borghetti tem sido cada vez mais enfática ao dizer que se afastou do tucano. Apesar disso, o PSDB ainda está na chapa majoritária. “Tomei a coragem e a atitude de pedir a expulsão do nome do candidato ao Senado da minha chapa. Varri para fora do governo a corrupção”, pontua.

Os adversários, João Arruda e Doutor Rosinha, não aceitam as declarações, e farão o que puderem para colar o nome do ex-governador aos líderes nas pesquisas. Eles contam, no debate, com ajuda do candidato do PSOL, Professor Piva, que na RIC disparou as críticas mais ácidas contra a dupla.