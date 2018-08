Ratinho Jr, Cida e João Arruda comemoram pesquisa

Os três primeiros colocados na pesquisa IRG/Bem Paraná sobre as intenções de voto para o governo do Estado: o deputado estadual Ratinho Júnior (PSD), a governadora Cida Borghetti (PP) e o deputado federal João Arruda (MDB), comemoraram, ontem, o resultado da consulta. Primeira sondagem divulgada desde a oficialização das candidaturas, o levantamento apontou que Ratinho Jr lidera a disputa, com 45%, seguido de Cida, com 20,2% e de Arruda, com 7,1%.

O candidato do PSD agradeceu a confiança e, segundo a assessoria, afirmou que “esse é o resultado de um trabalho construído junto com os paranaenses com um plano de governo que vai de encontro com as demandas do Estado”. Também reforçou que vai “continuar fazendo uma campanha limpa e propositiva, combatendo às fake news e apresentando soluções e um novo modelo de gestão aos paranaenses”.

A assessoria da governadora divulgou nota destacando o crescimento de suas intenções de voto em comparação com as primeiras pesquisas. Outro fato destacado pela campanha de Cida é o de que na consulta espontânea do IRG – quando não é apresentada uma lista prévia dos candidatos - 78% dos entrevistados não sabem em quem votar. Na avaliação da coligação de Cida, isso significaria que a disputa está aberta. “Estou motivada e confiante. A campanha nem começou ainda e em poucos meses saímos da casa dos 5 % e superamos os 20%. Só tenho a agradecer a confiança da população. Nos próximos dias vamos apresentar as propostas, comparar a capacidade de gestão dos candidatos e mostrar que - mais do que sermos firmes e fortes - temos que cuidar das pessoas”, afirmou a candidata à reeleição.

Um dos últimos a confirmar candidatura ao governo, João Arruda disse estar surpreso com o resultado da pesquisa. “Anunciei minha candidatura há 9 dias e não fiz pré-campanha. Nesta pesquisa, apareci com um número surpreendentemente bom. Ainda mais quando os candidatos que representam a continuidade do atual governo estão trabalhando há tantos anos”, disse.

Arruda tornou-se candidato ao governo após desistência do ex-senador Osmar Dias (PDT) em firmar aliança com o MDB, presidido pelo senador Roberto Requião, que é tio do candidato. Na véspera da convenção do PDT, Osmar desistiu de disputar a eleição, fazendo com que a coligação migrasse para o apoio à candidatura de Arruda, formando a chapa MDB/PDT/SD.

Campanha curta - Para o cientista político Emerson Cervi, professor da Universidade Federal do Paraná, a campanha eleitoral pode representar mudança no quadro. “De maneira geral, essa pesquisa mostra aquilo que a gente já intuia. As campanhas eleitorais são muito importantes no Brasil. Neste ano, como a campanha está mais curta, não começou ainda, começa amanhã (hoje), a 50 dias da eleição, e há mais de dois terços dos eleitores que ainda não sabem em quem votar para a eleição majoritária. Imagine como isso está para as eleições proporcionais”, pondera.

A pesquisa IRG/Bem Paraná ouviu 1.250 eleitores em 75 cidades paranaenses, entre os dias 9 e 14 de agosto. O grau de confiança é de 95%. A margem de erro é de 2,8% para mais ou para menos. O registro da pesquisa no Tribunal Regional Eleitoral é PR-09806/2018.