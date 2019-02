Ratinho Jr propõe fim de aposentadoria

O governador Ratinho Junior (PSD) anunciou ontem que vai encaminhar à Assembleia Legislativa uma Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que propõe o fim do pagamento de aposentadorias de governadores. Os trabalhos do legislativo começam hoje. Ratinho Jr afirmou que a medida, que era um compromisso de campanha, se soma a outras ações do governo para diminuir o inchaço da máquina pública. “Este é um compromisso que assumimos com o Paraná e um exemplo que damos ao Brasil. A partir de agora, encaminhamos o projeto à Assembleia para que os deputados possam aprovar e acabar com mais essa injustiça feita com o dinheiro público e com o suor dos paranaenses”, declarou o governador. Atualmente, nove ex-governadores e três viúvas de ex-mandatários do Estado recebem aposentadoria. O subsídio mensal para ex-governantes bruto de R$ 30.471,11. “É uma mordomia que vem de décadas. Não só aquele que se elege governador, mas quem assumiu o cargo por dois ou três meses têm direito de se aposentar com o salário pelo resto da vida”, disse Ratinho Junior.

Economia – Entre as medidas já anunciadas por Ratinho Junior em menos de 30 dias de gestão está a redução no número de secretarias, o congelamento do próprio salário e da equipe de governo, a devolução da aeronave usada para a atender o governador, que custava R$ 4,5 milhões ao ano.

O governador também determinou uma auditoria na folha de pagamentos de servidores ativos e inativos. Além disso, pediu ao secretariado a redução de 20% nos gastos de custeio, além da revisão de todos os contratos.