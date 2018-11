Ratinho Junior chega a 57% dos votos válidos no Paraná, segundo Ibope

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O candidato Ratinho Junior (PSD) alcançou 57% das intenções de votos válidos e pode vencer a eleição para o governo do Paraná já no primeiro turno neste domingo (7).

Sua principal adversária, Cida Borghetti (PP), alcança 18% dos votos. É seguida de João Arruda (MDB) com 13%.

A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.

Na disputa para o Senado, Roberto Requião (MBB) lidera com 26%. A segunda vaga é disputada por Oriovisto Guimarães (Podemos), com 16% das intenções de voto, e Beto Richa (PSDB) com 14% –ambos estão tecnicamente empatados.

A pesquisa entrevistou 1.512 pessoas entre os dias 4 e 6 de outubro.

Contratada pela Sociedade Rádio Emissora Paranaense SA., ela foi registrada no TRE com o número PR-07265/2018 e no TSE.